Андре Сілва – перший автор хет-трику в дебютному матчі Ла Ліги у 21-му столітті

У матчі першого туру чемпіонату Іспанії Севілья на виїзді розгромила Райо Вальєкано з рахунком 4:1.

Португальський форвард Севільї Андре Сілва у вчорашньому матчі першого туру чемпіонату Іспанії допоміг своїй команді здолати на виїзді Райо Вальєкано, здійснивши хет-трик.

Севілья розгромила Райо Вальєкано завдяки хет-трику Андре Сілви, Уеска дебютувала в Прімері з перемоги

Це дозволило Сілві стати першим гравцем у новому столітті, який у своєму першому матчі Пірмери забив три м'ячі, повідомляє Opta

У наступному турі Ла Ліги Севілья 26 серпня прийматиме Вільярреал, а Райо Вальєкано днем раніше на виїзді зіграє з Атлетіко.

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