Реал вдома впевнено переміг Хетафе

Реал Мадрид у першому матчі чемпіонату Іспанії під керівництвом Хулена Лопетегі переграв Хетефе.

Говорити про гру Хетафе дуже важко, адже її, фактично, не було. Перший реально перспективний момент підопічні Пепе Бордаласа створили аж на 74-й хвилині, коли безнадійно програвали і коли гравці Реала у спробі відзначитись ще одним голом стали раз за разом покидати позиції. Втім, навіть тоді гравці Хетафе не змогли завдати удару по воротах. На полі була лише одна команда – і вона грала у білих футболках.

Мадридці домінували весь матч і мали забивати у декілька разів більше, ніж вийшло. Так, вже на 16-й хвилині Гарет Бейл замкнув подачу у штрафний ударом у поперечину, а через п'ять хвилин ще одна подача призвела до взяття воріт – це Дані Карвахаль ефектно перекинув воротаря та захисників після того, як ті винесли м'яч прямо йому на голову. Кілька класних моментів змарнували Бензема та Асенсіо, які так і не змогли відзначитись.

Правда, на 51-й хвилині Марко виконав асист на Гарета Бейла, перед цим обікравши захисника перед його ж штрафним. Через кілька хвилин Асенсіо пробив з метрів 25-ти у штангу, а впродовж другого тайму змарнував ще кілька класних нагод. Не дав йому відзначитись і арбітр: Марсело обікрав захисника та розігнав контратаку, своєчасним пасом оформивши вихід Асенсіо один на один, однак того у штрафному відверто підштовхнув захисник Хетафе. Арбітр чомусь не побачив у цьому пенальті – як і на 90-й хвилині, коли Карвахаля ще більш відверто знесли.

Зрештою, матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь Реала – і, з огляду на таку гру, для Хетафе це успіх. Таким чином, Реал набрав перші три очка та піднявся на четверту позицію в турнірній таблиці. Хетафе опустився на 17 місце.

Чемпіонат Іспанії, 2018/2019, 1-й тур

Реал Мадрид – Хетафе – 2:0

Голи: Карвахаль, 21, Бейл, 51