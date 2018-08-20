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Севілья розгромила Райо Вальєкано завдяки хет-трику Андре Сілви, Уеска дебютувала в Прімері з перемоги

19 серпня 23:08 159 Читать на русском
Севілья розгромила Райо Вальєкано завдяки хет-трику Андре Сілви, Уеска дебютувала в Прімері з перемоги
Андре Сілва святкує гол / La Liga

У 1 турі іспанської Ла Ліги новачок Севільї Андре Сілва видав неймовірний матч і знищив Райо Вальєкано (1:4).

Уеска вперше в історії вийшла у Прімеру. Дебютний матч в елітному дивізіоні завершився для арагонців тріумфально – команда в гостях перемогла Ейбар. На старті зустрічі Алекс Гальяр вивів Уеску вперед, а наприкінці першого тайму він же подвоїв перевагу. Господарі відповіли лише одним взяттям воріт від Ескаланте.

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Севілья вже давно вкотилася в сезон – кваліфікація Ліги Європи та програний Барселоні Суперкубок Іспанії. Сьогодні в складі андалусійців феєрив новачок Андре Сілва, який приїхав з Мілану на правах оренди. Португальський форвард ще до перерви забив Райо Вальєкано двічі, а в другому таймі оформив хет-трик.

Таким чином, Сілва в першому матчі Прімери за Севілью забив більше, ніж за весь минулий сезон Серії А в Мілані. Голи Васкеса та Ембарби лише доповнили загальну картину поєдинку на "Кампо-де-Вальєкас".

Іспанія. Прімера, 1 тур

Ейбар – Уеска – 1:2

Голи: Ескаланте, 69 – Гальяр, 5,40

Райо Вальєкано – Севілья – 1:4

Голи: Ембарба, 85 (пен) – Васкес, 15, Сілва, 31, 45, 80

Іспанія1 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Уеска: Неділя 19 серпня 2018

Ейбар
Матч завершено
1 : 2
Уеска
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Севілья Севілья Іспанія Ейбар - Уеска Райо Вальєкано - Севілья Райо Вальєкано Райо Вальєкано Ейбар Ейбар Уеска Уеска
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