Ла Ліга: Леванте на виїзді розгромив Бетіс, Жирона зіграла внічию з Вальядолідом

Перші матчі нового сезону Ла Ліги завершились сенсаційною поразкою Бетіса та сухою нічиєю у матчі Жирони.

Матч Жирона – Вальдолід відкривав іспанський чемпоінат, однак вразити рядового вболівальника зміг хіба що фантастично низькою точністю ударів у виконанні господарів. Каталонці завдали 13 ударів, однак 11 з них пройшли повз ворота і лише один влучив у площину. Вальядолід грав як антипод Жирони, завдавши лише два удари. Серйозних можливостей забити у гостей не було, а більшість епізодів Жирони запоров Крістіан Стуані. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка подарувала обом командам по одному очку.

Гра Бетіса проти Леванте чимось нагадувала гру Жирони. Андалусійці також завдали величезну кількість ударів та мали пристойні шанси виграти цей матч, однак при всіх цих чеснотах не змогли забити жодного голу. Скромний Леванте, який у минулому сезоні довгий час боровся за виживання, мав лише три-чотири пристойних шанси для взяття воріт – і, на відміну від Бетіса, майже всі реалізував. Наприкінці першого тайму гості розкатали комбінацію, в результаті якої Рохер зміг забити у пусті ворота, а на 54-й хвилині Жозе Моралес завершив індивідуальний прохід потужним ударом у нижній лівий кут, подвоївши перевагу Леванте. На 90+2 хвилині Санабрія міг відквитати хоча б один гол, однак з району 11-метрової позначки пробив вище воріт. Леванте за це покарав на 90+6-й хвилині – це Жозе Моралес замкнув подачу Двамени ударом в нижній кут, оформивши сенсаційний розгром Бетіса.

Таким чином, турнірну таблицю іспанської Ла Ліги трохи менше доби очолюватиме Леванте, який набра три очка. За ним йдуть Жирона та Вальядолід, у яких по одному очку, а от Бетіс наразі впав на останню сходинку в турнірній таблиці. Втім, це лише перші матчі першого туру.

Чемпіонат Іспанії, 1-й тур

Жирона – Вальдолід – 0:0

Бетіс – Леванте – 0:3

Голи: Рохер, 38, Моралес, 54, 90+6