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Зінченко на шляху до Бетіса – сторони просунулися в переговорах, з'явилися нові деталі трансферу

12:10 2916 Читать на русском
Зінченко на шляху до Бетіса – сторони просунулися в переговорах, з'явилися нові деталі трансферу
Олександр Зінченко / Twitter

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко наближається до переходу в іспанський чемпіонат.

Бетіс активізувався в переговорах щодо трансферу Олександра Зінченка. Вчора в другій половині дня відбулася зустріч між агентами гравця збірної України та представниками клубу, на якій сторони обговорили деякі невирішені деталі майбутньої угоди, повідомляє ABC.

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Як з'ясувалося, "вердібланкос" намагаються орендувати Зінченка в Манчестер Сіті. З самим футболістом Бетіс нібито домовився, але останнє слово має сказати англійський клуб, який відтягує вирішення справи.

У Бетісі прекрасно розуміють, що трансфер далеко не закритий. Андалусійцям ще належить узгодити з Манчестер Сіті фінансові умови переходу і термін контракту, а також обговорити інтереси "містян" у цій справі.

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Раніше севільське видання повідомило, що Зінченком також цікавилися Жирона та Селтік. Причиною чуток про шотландців, ймовірно, стало те, що на суботньому матчі Манчестер Сіті – Хаддерсфілд був помічений головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс.

Втім, шотландський The Sun відразу спростував цю інформацію, заявивши, що Селтік не запрошуватиме жодного іншого (нещодавно в Шотландію з Етіхаду переїхав Даніель Арзані) молодого гравця Ман Сіті до закриття трансферного вікна.

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