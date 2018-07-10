toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА РОСІЯ - ХОРВАТІЯ Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

00:40 442 Читать на русском
"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією
Домагой Віда / Getty Images

У мережі з'явився новий відеоролик із роздягальні збірної Хорватії після переможного матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти росіян, головним героєм якого є колишній центрбек київського Динамо Домагой Віда.

У короткому відео Віда знову скандує "Слава Україні!", попиваючи пиво передає привіт власнику київського ресторану "Белград" Йовану, а потім співає югославську пісню Kafana je moja sudbina з одним із тренерів збірної Хорватії Івіцою Олічем.

Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Івіца Оліч Івіца Оліч ЧС 2018 Росія - Хорватія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
19
хв
Франція
21:00
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук