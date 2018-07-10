"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

У мережі з'явився новий відеоролик із роздягальні збірної Хорватії після переможного матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти росіян, головним героєм якого є колишній центрбек київського Динамо Домагой Віда.

У короткому відео Віда знову скандує "Слава Україні!", попиваючи пиво передає привіт власнику київського ресторану "Белград" Йовану, а потім співає югославську пісню Kafana je moja sudbina з одним із тренерів збірної Хорватії Івіцою Олічем.

Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.