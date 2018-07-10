Вукоевич: Я сам заплачу штраф, не хочу никого втягивать в эту ситуацию

Экс-член делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич заявил, что сам оплатит штраф, который был наложен на него ФИФА.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел.

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В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку. Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт.

Хотел бы поблагодарить Динамо и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом.

После ЧМ-2018 я возвращаюсь к Динамо, у меня будет много работы, поскольку открылось трансферное окно. Нас ожидает Суперкубок с Шахтером", – цитирует Вукоевича Обозреватель.

Отметим, ранее ФИФА оштрафовала Огнена Вукоевича на 15 тысяч франков.

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу, в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео