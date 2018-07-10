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ФІФА оштрафувала Вукоєвіча за "Слава Україні!" на 15 тисяч франків

00:55 142 Читать на русском
ФІФА оштрафувала Вукоєвіча за "Слава Україні!" на 15 тисяч франків
Огнєн Вукоєвіч / Фото: соцмережі

ФІФА вирішила оштрафувати Огнєна Вукоєвіча за вислів "Слава Україні!" на чималу суму.

Як відомо, Огнєн Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над Росією.

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Таким чином HNS покарала Вукоєвіча за скандальний відеоролик з Домагоєм Відою, де обоє присвячують перемогу над Росією у чвертьфіналі чемпіонату світу Динамо та Україні. Нагадаємо, що Віда вигукнув на камеру "Слава Україні".

Долучитися до покарання вирішила і ФІФА. Нагадаємо, Домагою Віді було зроблено попередження. А от Вукоєвіча міжнародна асоціація вирішила оштрафувати на 15 тисяч швейцарських франків. Відповідне рішення прийняв Дисциплінарний комітет ФІФА.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч ФІФА
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