ФІФА оштрафувала Вукоєвіча за "Слава Україні!" на 15 тисяч франків

ФІФА вирішила оштрафувати Огнєна Вукоєвіча за вислів "Слава Україні!" на чималу суму.

Як відомо, Огнєн Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над Росією.

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Таким чином HNS покарала Вукоєвіча за скандальний відеоролик з Домагоєм Відою, де обоє присвячують перемогу над Росією у чвертьфіналі чемпіонату світу Динамо та Україні. Нагадаємо, що Віда вигукнув на камеру "Слава Україні".

Долучитися до покарання вирішила і ФІФА. Нагадаємо, Домагою Віді було зроблено попередження. А от Вукоєвіча міжнародна асоціація вирішила оштрафувати на 15 тисяч швейцарських франків. Відповідне рішення прийняв Дисциплінарний комітет ФІФА.