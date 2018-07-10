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Калініченко назвав боягузтвом виключення Вукоєвіча з делегації збірної Хорватії на ЧС-2018

10:08 869 Читать на русском
Калініченко назвав боягузтвом виключення Вукоєвіча з делегації збірної Хорватії на ЧС-2018
Максим Калініченко / Динамо Киев от Шурика

Колишній півзахисник московського Спартака та збірної України Максим Калініченко прокоментував виключення з делегації збірної Хорватії на чемпіонаті світу-2018 Огнєна Вукоєвіча за спільний із Домагоєм Відою відеоролик.

"Цей "епізод" демонструє, наскільки Віда та Вуко влучили в ціль. Звісно, вони знали, що вони говорять. Звісно, це було кричуще. Але, фактично, як і до орлів албанських причепитися не вийде.

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Погоджусь, боягузи в керівництві хорватів. Могли б просто офіційно дорікнути за нібито неспортивну поведінку на офсайті федерації чи ще десь. А відсторонення – відверте боягузтво, більше нічого", – написав Калініченко в своєму твіттері.

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Росія - Хорватія Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Максим Калініченко Максим Калініченко Хорватія Хорватія ЧС 2018
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