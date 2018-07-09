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Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над Росією

15:33 9742 Читать на русском
Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над Росією
Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії

Федерація футболу Хорватії жорстко покарала члена тренерського штабу команди Огнєна Вукоєвіча за слова про Україну.

Вукоєвіч, який виконував обов'язки скаута Хорватії на ЧС-2018, аналізуючи гру суперників "картатих", був виключений з команди, інформує офіційний сайт Федерації футболу Хорватії (HNS).

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Таким чином HNS покарала Вукоєвіча за скандальний відеоролик з Домагоєм Відою, де обоє присвячують перемогу над Росією у чвертьфіналі чемпіонату світу Динамо та Україні. Нагадаємо, що Віда вигукнув на камеру "Слава Україні".

Федерації футболу Хорватії зазначає, що звільнивши Вукоєвіча, вона "вибачається перед російською громадськістю за ці дії".

Нагадаємо, що під загрозою дискваліфікації Віда заявив, що його висловлювання не мали політичного підтексту, а були адресовані колишнім партнерам по Динамо. ФІФА ж вирішила усно попередити захисника збірної Хорватії.

До слова, фанати Динамо підтримали Віду, вивісивши банер на честь хорвата під час матчу з Люцерном.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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