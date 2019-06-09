Волинь – Карпати: Ступар не бачить проблем в арбітражі Козиряцького, який втік з поля, побоюючись розправи

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував дії арбітра другого матчу плей-офф за місце в Прем'єр-лізі між луцькою Волинню і львівськими Карпатами Максима Козиряцького.

"У Луцьку вже не вперше атакують арбітрів. Пам'ятаємо матч між Волинню та Металістом, коли націлювалися на Дмитра Кутакова і той змушений був ховатися в підтрибунному приміщенні. Але якщо тоді до Дмитра дійсно були запитання щодо арбітражу, то Максим Козиряцький сьогодні в ключових моментах відсудив чітко. Справедливо вилучив Сімініна і призначив одинадцятиметровий удар у ворота господарів.

Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу

Сімінін підкотився під Мякушка, зігравши в ноги опонента – такі підкати не можна залишати без покарання. А Кльоц заробив пенальті завдяки своєму проходу і поштовху в спину від Болденкова.

Варто сказати й про епізод з конфронтацією на 17-й хвилині, коли Сімінін м'ячем влучив Ді Франко нижче поясу. Тут потрібно було покарати попередженнями обох гравців, адже футболіст Карпат заважав ввести м'яч зі штрафного, а футболіст Волині зумисно влучив йому м'ячем в болісну зону", – цитує Ступара UA-Футбол.

Нагадаємо, що під завісу поєдинку фанат напав на арбітра матчу, а суддівська бригада рятувалася втечею. Керманич Волині Андрій Тлумак звинуватив Козиряцького в заангажованому на користь Карпат суддівстві.

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