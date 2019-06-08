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Волинь – Карпати: фанат напав на арбітра матчу – суддівська бригада рятувалася втечею

21:48 574 Читать на русском
Волинь – Карпати: фанат напав на арбітра матчу – суддівська бригада рятувалася втечею
Карпати – Волинь / фото: ФК Карпати

Під час матчу-відповіді плей-офф за місце в УПЛ 2019/20 між Волинню та Карпатами трапився неприємний інцидент за участі арбітра Максима Козиряцького.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

Вже у компенсований час на поле вибігли фанати Волині, один з яких кинув у Козиряцького виламане на трибунах сидіння.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через поведінку фанатів

Після цього суддівська бригада покинула поле, матч перервався. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.

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Теги
Відеоновини Карпати Карпати Волинь Волинь футбольні фанати Максим Козиряцький Максим Козиряцький Волинь - Карпати
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