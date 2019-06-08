Волинь – Карпати: фанат напав на арбітра матчу – суддівська бригада рятувалася втечею

Під час матчу-відповіді плей-офф за місце в УПЛ 2019/20 між Волинню та Карпатами трапився неприємний інцидент за участі арбітра Максима Козиряцького.

Вже у компенсований час на поле вибігли фанати Волині, один з яких кинув у Козиряцького виламане на трибунах сидіння.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через поведінку фанатів

Після цього суддівська бригада покинула поле, матч перервався. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.