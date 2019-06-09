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Волынь – Карпаты: Ступар не видит проблем в арбитраже Козыряцкого, который убежал с поля, опасаясь расправы

10:16 75 Читати українською
Волынь – Карпаты: Ступар не видит проблем в арбитраже Козыряцкого, который убежал с поля, опасаясь расправы
Бригада арбитров во главе с Козыряцким

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитра второго матча плей-офф за место в Премьер-лиге между луцкой Волынью и львовскими Карпатами Максима Козыряцкого.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

"В Луцке уже не впервые атакуют арбитров. Помним матч между Волынью и Металлистом, когда нацеливались на Дмитрия Кутакова и тот вынужден был скрываться в подтрибунном помещении. Но если тогда к Дмитрию действительно были вопросы об арбитраже, то Максим Козыряцкий сегодня в ключевых моментах отсудил четко. Справедливо удалил Симинина и назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев.

Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча

Симинин подкатился под Мякушко, сыграв в ноги оппонента – такие подкаты нельзя оставлять без наказания. А Клёц заработал пенальти благодаря своему прохода и толчку в спину от Болденкова.

Стоит сказать и об эпизоде ​​с конфронтацией на 17-й минуте, когда Симинин мячом попал Ди Франко ниже пояса. Здесь нужно было наказать предупреждениями обоих игроков, ведь футболист Карпат мешал ввести мяч со штрафного, а футболист Волыни умышленно попал ему мячом в болезненную зону", – цитирует Ступарь UA-Футбол.

Напомним, что под занавес поединка фанат напал на арбитра матча, а судейская бригада спасалась бегством. Наставник Волыни Андрей Тлумак обвинил Козыряцкого в заангажированном в пользу Карпат судействе.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

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Мирослав Ступар Мирослав Ступар Арбитры Карпаты Карпаты Волынь Волынь Максим Козыряцкий Максим Козиряцкий Волынь - Карпаты
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