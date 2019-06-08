Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

Карпати обіграли Волинь у матчі-відповіді плей-офф за місце в УПЛ 2019/20. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Волинь – Карпати, розпочався о 19:00. Лучани посіли 3 місце у Першій лізі, а львів'яни фінішували 10-ми в УПЛ, тому, відповідно до регламенту, саме Волинь та Карпати змушені були з'ясовувати сильнішого у стикових матчах.

Перший поєдинок у Львові завершився нульовою нічиєю, тому саме звітна зустріч повинна була визначити, хто ж гратиме в наступному сезоні в УПЛ, а хто виступатиме у Першій лізі.

Волинь на правах господарів розпочала активніше та заробила кутовий вже на першій хвилині. Кожанов подав, але до реальної небезпеки біля воріт Кучинського не дійшло. Карпати відповіли ударом Понде – також нічого особливого. А от після дальнього удару Кльоца Неділько здійснив класний сейв, парирувавши м'яч з-під поперечини! Після подачі кутового Ковтун трохи не дотягнувся до м'яча.

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Буквально за хвилину гості знову створили момент для взяття воріт. Понде після помилки захисника пробив сам, хоча міг віддати на вільного партнера – Неділько забрав м'яч. Ближчими були Карпати до гола у перші хвилини.

Ближче до середини тайму гравці Волині прибрали м'яч до власних ніг, проте без особливих дивідендів. А от у "левів" знову був момент – Болденков відчайдушно кинувся під постріл Мірошніченка та завадив Денису завдати влучного удару! Лучани відповіли ударом Бартуловіча – Кучинський забрав м'яч.

А от на 24-й хвилині Волинь втратила неймовірний шанс. Після хаосу у штрафному майданчику львів'ян Волошинович буквально з метра не влучив у порожній кут воріт. Шикарну нагоду не реалізували господарі.

На 37-й хвилині Карпати все ж відкрили рахунок. Дмитро Кльоц шикарно виконав штрафний метрів з 25-ти – без шансів для Неділька! Дуже важливий виїзний гол для "зелено-білих", яких тепер влаштовувала і результативна нічия. Цей м'яч означав і те, що додаткового часу у цьому матчі вже не буде.

Але недовго "леви" вели в рахунку. Провалився Аді Мегреміч, який залишив без опіки Дениса Кожанова, а екс-карпатівець попри свій низький зріст ударом головою переграв Кучинського після класної подачі з лівого флангу. 1:1 – вкрай важливий гол для Волині, яка відігралась ще в першому таймі. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.

На другу половину гри господарі вийшли дуже зарядженими. Вже на перших хвилинах пробивав Климець – трохи невлучно. У Карпат з таким же успіхом задав удару Ді Франко. Гра дещо вирівнялась – напівмоменти були як в одних, так і в інших, проте рахунок на табло влаштовував гостей.

На 69-й хвилині близьким до голу був Бартуловіч – після удару хорвата львів'ян врятувала поперечина! І тут же Волинь залишилась у меншості – Сімінін у підкаті грубо зіграв проти Мякушка та отримав пряму червону картку, значно знизивши шанси "хрестоносців" на перемогу. Відверто підвів капітан свою команду.

Гуцуляк міг вивести гостей вперед, але пробив дещо вище після подачі кутового. А за кілька хвилин "зелено-білі" заробили пенальті після фолу Болденкова проти Кльоца. Понде чітко виконав вирок арбітра та фактично поховав будь-яку інтригу у протистоянні. Крики: "Ганьба" у виконанні вболівальників Волині вже нічого не змінили.

На останніх секундах Мірошніченко поставив крапку в матчі, який завершився сутичкою гравців обох команд. На поле вибігли роздратовані фанати Волині, після чого арбітр матчу Максим Козиряцький змушений був тікати з поля – у нього летіли навіть крісла. Не витримав навіть Андрій Тлумак, який мало не вдарив (а, можливо, і вдарив) рефері. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри

3:1 – Карпати після домашньої нічиєї обіграли Волинь на виїзді та у сезоні 2019/20 гратимуть в УПЛ! Волинь продовжить виступи у Першій лізі.