Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу

Карпати перемогли Волинь у матчі за право грати в УПЛ наступного сезону. Дивіться відео голів та огляд матчу Волинь – Карпати.

На 37-й хвилині Кльоц відкрив рахунок. Кожанов через 5 хвилин відновив рівновагу. На 82-й хвилині Понде реалізував пенальті і вивів львів'ян вперед. Мірошниченко забив третій гол вже у компенсований час до другого тайму.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

Відео гола Кльоца: