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ВОЛИНЬ - КАРПАТИ УКРАЇНА - СЕРБІЯ ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу

22:16 295 Читать на русском
Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу
Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Карпати перемогли Волинь у матчі за право грати в УПЛ наступного сезону. Дивіться відео голів та огляд матчу Волинь – Карпати.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

На 37-й хвилині Кльоц відкрив рахунок. Кожанов через 5 хвилин відновив рівновагу. На 82-й хвилині Понде реалізував пенальті і вивів львів'ян вперед. Мірошниченко забив третій гол вже у компенсований час до другого тайму.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

Відео гола Кльоца:

Відео гола Кожанова:

Відео гола Понде:

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Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
00:44
35771
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Відеоновини Карпати Карпати Волинь Волинь Волинь - Карпати
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