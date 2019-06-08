Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу

Україна — 21:22 3747
-
Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів
-
Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ – у ворота "моряків" арбітр призначив три пенальтіУкраїна — 19:06 8670
-
Волинь – Карпати: пряма трансляція вирішального матчу плей-офф чемпіонату УПЛУкраїна — 18:50 7529
-
"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому СербіїЗбірна України — 15:00 7375
-
"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортераЄвро-2020 — 13:10 18561