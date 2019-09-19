Вольфсбург – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

Олександрія розпочинає сезон Ліги Європи виїзним матчем проти Вольфсбурга. Анонс і прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

Ще недавно уявити появу слова Олександрія в одному реченні зі словами "груповий етап", "Ліга Європи" та "Вольфсбург" було практично нереально, хоча два роки тому команда Шарана була близькою до цих термінів. Тоді "жовто-чорні" вилетіли від БАТЕ у кваліфікації й ледь не вилетіли з УПЛ, але за рік зібралися й впевнено взяли бронзу чемпіонату. Олександрійці як ніхто інший заслужили пограти у цьому турнірі – і дуже прикро, що вболівальники одного з найбільш симпатичних клубів України не зможуть побачити іменитих суперників з Європи у рідному місті.

Сильні та слабкі сторони Олександрії

Звісно, обговорювати плюси й мінуси футболу бронзового призера УПЛ і дебютанта ЛЄ у матчі проти колишнього чемпіона Німеччини трішки дивно – мовляв, які там сильні сторони, тут би просто встояти! Втім, українські клуби у дебютних матчах завжди вміли якщо й не створити сенсацію, то хоча б виступити симпатично. Це можна віднести до першого плюсу підопічних Володимира Шарана. Олександрія занадто сильно вмотивована, щоб просто так вмерти з Вольфсбургом.

Другим плюсом є сам Шаран і його система гри. Головний тренер "жовто-чорних" вибудував не найбільш яскраву, але одну з найбільш дисциплінованих команд України. Олександрія вміє зіграти максимально щільно й грамотно захоплює територію; це не звичайний автобус, а грамотна гра з високим пресингом та більшостями в зоні м'яча – Шахтар у першому турі провалив цій системі перший тайм, а на зборах команда класно діяла ще і проти європейців. Так, Олександрія розбила Андерлехт (2:1), розгромила АЗ (3:0), виграла у Дуйсбурга (2:1), розписала нічию зі Стандардом (2:2) і влаштувала перестрілку з Юрдінгеном (поразка 3:4). Звісно, це всього лише збори, але ж саме на них закладається основа на сезон.

Словом, Олександрія має чим здивувати Вольфсбург, однак переживань від цього не меншає. В першу чергу, лякає форма "жовто-чорних" на старті: три поразки із загальним рахунком 1:8 (Десна взагалі влаштувала погром) і нервова перемога над Олімпіком наводили на сумні думки – втім, Зорю підопічні Шарана били впевнено, а останні звитяги над Ворсклою та Дніпром-1 пройшли прямо таки переконливо. Проблема в тому, що це середняки УПЛ, а не Бундесліги.

Негаразди виникають як у обороні, так і в атаці. Захист занадто часто помиляється (особливо на перебудовах) – лише в крайніх двох матчах Олександрія перестала пропускати, до цього ковтнувши десять м'ячів. Найяскравіше цю слабкість продемонстрував Вакула, який у Маріуполі протягнув м'яч на 50 метрів, обіграв Бабогло й пробив голкіпера – у Вольфсбурга таких Вакул півкоманди. Попереду ж бронзовий призер УПЛ страждає від низької реалізації – так, у попередніх двох турах олександрійці завдали 13 ударів у площину (більшість з меж штрафного), але забити з горем навпіл вдалося лише тричі. Німці у себе вдома стільки моментів створити не дадуть.

Сильні та слабкі сторони Вольфсбурга

В першу чергу, головною перевагою Вольфсбурга є той факт, що це клуб із Німеччини, який грає у себе вдома. "Вовки" працюють на принципово інших швидкостях проти набагато сильніших суперників, а також мають значну кількість практично топових виконавців. Крім того, у них доволі цікавий тренер – австрієць Олівер Гласнер ще недавно працював з ЛАСКом, піднявши його з другої австрійської Бундесліги в зону Ліги чемпіонів. Він вважається прибічником агресивного футболу та клоппівського гегенпресингу, а погодився очолити Вольфсбург тільки тому, що його футболісти робили понад 240 ривків за матч.

Вольфсбург у поточному сезоні ще нікому не програвав, набравши 8 очок і тримаючись п'ятої позиції в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. З плюсів у футболі нинішніх "вовків" можна відзначити результативність – за показником xG вони награли всього на 4,84 голи (5,56 з урахуванням пенальті), однак забили вже сім. Також підопічні Гласнера здорово пресингують: за показником PPDA (кількість передач суперника на чужій половині перед оборонною дією) колишній чемпіон йде третім, випереджаючи обох німецьких грандів. В середньому, Вольфсбург дає зробити лише 7,6 передач, перш ніж забрати м'яч – такий же показник має Ліверпуль Юргена Клоппа.

Втім, поки що Олівера Гласнера прийнято критикувати. Намагаючись перебудувати футбол, організований Бруно Лаббадією у минулому сезоні, австрієць збивається до академізму – атаки Вольфсбурга занадто прогнозовані. Це пов'язано з тим, що нинішній головний тренер у себе в Австрії не грав через контроль м'яча, однак у Бундеслізі та особливо в матчі проти Олександрії до цього доведеться звикати. Німецька преса ніколи не була ліберальною в оцінках, вже зараз говорячи про відсутність розвитку у команді.

В будь-якому випадку, за команду повинні говорити результати – і тут у "вовків" хоч і не "капут", але й не "зер гут". Так, вони ще жодного разу не програли, однак нічийні рахунки з дебютантом Падерборном та слабенькою Фортуною були сприйняті болюче. Переконливі перемоги над примітивним Кельном та кризовою Гертою на цьому тлі зовсім не вражають, а попереду на Вольфсбург чекають матчі проти учасників єврокубків. Все це неабияк насторожує місцеву публику.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Олександрія дебютує на груповому етапі у єврокубках, а Вольфсбург повернувся на цю стадію вперше за три роки.

2. Протягом усієї історії виступів у єврокубках Вольфсбург виходив у євровесну.

3. Вольфсбург жодного разу у своїй історії не зустрічався з українськими командами у офіційних матчах.

4. Згідно даних Transfermarkt, склад Вольфсбурга у 20 разів дорожчий за склад Олександрії – € 224, 9 млн проти € 11 млн.

5. Україна має негативну статистику протистояння з німецькими клубами. Всього було проведено 53 матчі, в яких 13 перемог здобули представники УПЛ, 26 разів тріумфували команди Бундесліги, а ще 14 зустрічей завершились внічию. Загальний рахунок протистояння – 61:102.

Кадрова ситуація

У Олександрії особливих проблем перед матч Ліги Європи проти Вольфсбурга немає. Команда не може розраховувати лише на Василя Грицука, однак про його затяжне відновлення після травми було відомо ще влітку. Вірогідно, Володимир Шаран навіть не внесе особливих змін до складу, порівняно з поєдинком проти Дніпра-1 – читається лише вихід Ковальця.

У Вольфсбурга ситуація набагато гірша. Гінчек та Камачо продовжують заліковувати травми – на них перед стартом сезону ніхто не розраховував. Більш важливими стали втрати фулбека Шлагера, голкіпера Кастелса та центрбека Брукса – це основні футболісти "вовків". Враховуючи нелюбов Олівера Гласнера до ротації, це є значною проблемою.

Орієнтовні склади на матч Вольфсбург – Олександрія

Вольфсбург: Перван – Кнохе, Гілявогі, Тіссеран – Вілліам, Герхардт, Арнольд, Руссільйон – Жоау Віктор, Брекало – Вегхорст

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Українські команди вміють розпочинати у єврокубках. На пам'ять одразу приходять битви Карпат із Борусією, бліцкриг Дніпра Хуанде Рамоса чи матчі Зорі проти Фенербахче та Манчестера, Герти та Атлетіка. Кураж, швидкість, характер – все це притаманно представникам УПЛ у виставкових поєдинках, хоча на дистанції успішність різко падає. Втім, про майбутнє будемо думати потім, а зараз Олександрії важливо просто вдало дебютувати.

Підопічні Шарана не будуть хлопчиками для биття. "Жовто-чорні" чимось схожі на свого суперника, також полюбляючи високий пресинг та гру на контратаках, а в атаці, попри всі проблеми з реалізацією, є кому забивати – достатньо згадати хоча б шедевр Безбородька у матчі проти Олімпіка. Граючи сміливо, але дисципліновано, Олександрія зможе організувати проблеми для Вольфсбурга й навіть забити гол.

Втім, у футбол грають 22 людини, а перемагають німці. Хоч ця фраза останнім часом і втрачає актуальність, для України вона дуже в тему. Середнячку УПЛ тягатися проти команд Бундесліги неймовірно важко – а тим паче проти вмотивованих колективів. Вольфсбургу перед рідними вболівальниками необхідно реабілітовуватись за дві нічиї поспіль, тож підопічні Олівера Гласнера гратимуть тільки на перемогу. З великою долею вірогідності можна говорити про те, що вони її здобудуть – занадто вже нерівні сили у учасників поєдинку.