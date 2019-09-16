Вольфсбург повинен бути обережним з Олександрією, – захисник "вовків" побоюється українців

Захисник Вольфсбурга Марсель Тіссеран поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди проти Олександрії у 1-у турі групового турніру Ліги Європи.

"У нас хороша, але не дуже складна група. Це не топові команди. І хоча треба дивитися в першу чергу на себе – не варто недооцінювати суперників.

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Перший матч ми граємо з Олександрією, тож повинні бути обережні з нею. Це хороша команда. Адже жодна команда не зможе вийти в Лігу Європи, якщо не є небезпечною", – розповів Тіссеран в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Нагадаємо, що матч між Вольфсбургом і Олександрією відбудеться у четвер, 19 вересня, у Німеччині. Початок гри о 22:00. У паралельному матчі групи I Гент з українцями Ігорем Пластуном, Романом Безусом і Романом Яремчуком вдома зіграє проти Сент-Етьєна.

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