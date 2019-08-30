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Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄ

19:20 1102 Читать на русском
Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄ
Вольфсбург та Олександрія зіграють в ЛЄ 2019/20 – німці відкривають для себе нового суперника

Вольфсбург відреагував на жеребкування групового турніру Ліги Європи 2019/20. Німецький клуб зіграє проти бронзового призера УПЛ Олександрії, і це дещо спантеличило його прес-службу.

"Захоплива група Ліги Європи, яка пропонує вболівальникам VfL можливість спостерігати за "зелено-білими" на сході Європи", – пише офіційний сайт клубу, який іде серед лідерів Бундесліги з максимумом очок і різницею 5:1 після того, як пройшли 2 тури. Приємно, що німці не проти навідатися до Львова. "Вовки" також пригадали, як двічі били Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів 4 роки тому, і відзначили, що Сент-Етьєн йде на 14-му місці в чемпіонаті Франції.

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А далі їх трохи занесло, принаймні в англомовній версії: "Олександрія Леоніда Буряка є в дечому невідомою величиною". Усе б добре, тільки українську команду очолює Володимир Шаран, і то дуже вже довго як для наших реалій – з 2013-го року. Буряк же після невдалої пригоди з Динамо на вкрай короткий період тренував Олександрію у 2012-му.

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер зрадів результатам жеребкування: "Це захопливо, що в одній групі є команди з Німеччини, Франції, Бельгії та України. Я очікую, що наші бельгійські та французькі опоненти будуть технічно обдарованими, хоча й українців не варто недооцінювати. Ми ретельно підготуємось до всіх трьох опонентів і будемо раді зустрітися з ними".

Найкращий бомбардир "вовків" Вут Вегорст пригадав попередню зустрічі проти Олександрії у складі АЗ: "Волею жеребу ми опинились у компанії сильних команд з французької, бельгійської та української ліг. Я колись грав проти Олександрії в передсезонному товариському матчі за АЗ Алкмар. Загалом це позитивне жеребкування для нас". Вегорст, який забив 21 м'яч і віддав 7 гольових пасів за 39 матчів у складі Вольфсбурга, говорить про матч, який відбувся у 2017-му. Олександрія поступилась АЗ з рахунком 1:3, а форвард збірної Нідерландів забив з пенальті.

Директор клубу Йорг Шмадтке вважає, що команда Шарана не головний конкурент його Вольфсбургу: "За іменами цих суперників не можна назвати найпривабливішими, але у них є спортивна якість. Олександрія фінішувала третьою в Україні попереднього сезону. Гент і Сент-Етьєн – дві хороші команди, які стануть справжнім викликом".

Німецький півзахисник Максиміліан Арнольд також вважає, що у його команди є серйозні шанси на вихід у плей-офф: "Нам випали цікаві клуби з різних країн. Маємо добрі спогади про Гент з Ліги чемпіонів, Сент-Етьєн – добре відома і сильна команда з Франції, а про Олександрію нам потрібно дізнатися трохи більше". Що правда, то правда.

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Динамо та Олександрія дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – склад усіх кошиків для жеребкування
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