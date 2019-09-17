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Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва

13:30 1896 Читать на русском
Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва
Роман Яремчук / Фото із відкритих джерел
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

Після перерви на поєдинки збірних наші легіонери діяли з подвійною енергією і записали до активу чимало результативних дій.

Стабільно і вправно продовжують забивати наші форварди: Яремчук у Бельгії, Хобленко в Білорусі, а Есеола в Казахстані. Лідерські функції у Фінляндії продовжує виконувати Денис Олійник, а в Угорщині – Олександр Зубков. У новій команді дебютували ще два наші форварди: Селезньов у Туреччині, а Будник у Вірменії. Обидва відзначилися корисними діями у своїх прем’єрних матчах.

Англія

Олександр Зінченко вперше в кар'єрі програв в АПЛ, вийшовши у стартовому складі. Його Манчестер Сіті сенсаційно поступився Норвічу (2:3), а українець відіграв весь поєдинок.

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У заключному матчі туру Вест Хем Андрія Ярмоленка гостював у Бірмінгемі. Команди голів не забивали, а українець провів на полі 62 хвилини.

Іспанія

Андрій Лунін спостерігав із лави запасних за тим, як Вальядолід втратив перемогу у матчі з Осасуною (1:1).

Весь матч за Альбасете провів Роман Зозуля. Його команда програла втретє у п’яти турах! Цього разу вдома Альбасете був знищений Тенеріфе – 0:4.

Сергій Мякушко йшов з поля, коли його Алькоркон програвав 0:1 Понферрадіні. Після заміни українця Алькоркон рахунок зрівняв.

Італія

Руслан Маліновський з лави запасних спостерігав за драматичною перемогою Аталанти над Дженоа (2:1).

Євген Шахов зіграв 9 хвилин за Лечче – команда українця перемогла на виїзді Торіно (2:1).

шахов

Німеччина

Ігор Березовський вперше в сезоні потрапив у заявку на матч Дармштадта, який не виявив сильнішого у двобої з Нюрнбергом (3:3).

Бельгія

Ігор Пластун та Роман Яремчук відіграли по 90 хвилин за Гент і допомогли здолати Мехелен (3:0). Рахунок в поєдинку відкрив Яремчук! Для Романа це 7-й гол за Гент у цьому сезоні.

Данія

Юрій Яковенко відіграв 66 хвилин за Есб’єрг – на момент заміни українця його команда "горіла" 0:3 Раннерсу. До завершення зустрічі рахунок на табло не змінився.

Фінляндія

У Фінляндії стартував раунд плей-офф. У першому поєдинку зустрілися Сейняйокі Дениса Олійника та ВПС Валерія Восконяна. Кіпер залишився на лавці запасних, а Олійник вкотре підтвердив статус одного з найкращих бомбардирів ліги. Денис був активним і на 88-ій хвилині врятував свою команду від поразки (1:1), відправивши м’яч у сітку воріт суперника п’ятою!

Швеція

Ігор Левченко з лави запасних спостерігав за нічиєю Ескільстуни та Ельфсборга (2:2).

Шотландія

Мар’ян Швед пропускав гру Селтіка. Очевидно, що через травму, отриману в таборі національної збірної України.

Португалія

Гімарайнш вдома розтрощив Авеш (5:1), проте наш Валерій Бондаренко був лише стороннім спостерігачем. Українець провів матч на лаві запасних.

Греція

Наші земляки на полях Еллади цього тижня не з’являлися.

Кіпр

Артур Рудько захищав ворота Пафоса у поєдинку з Аполлоном, втім команда українця знову програла (2:3). М’яч двічі влітав у ворота Рудька після подач від кутового прапорця і ударів головою. Ще одного разу відбити м’яч Артуру завадив рикошет. На останніх хвилинах. Рудько здійснив три неймовірні сейви. На жаль, на той момент Пафос вже програвав 2:3.

рудько

Етнікос Ігоря Худоб’яка розійшовся миром з Доксою (1:1). СуперХудік міг виривати перемогу для своєї команди, проте на 83-ій хвилині пробив точно в руки воротарю. У компенсований час за Етнікос на заміну вийшов 22-річний український дебютант Ілля Марковський.

Анортосіс переміг Еносіс (2:1), а Євген Селін зіграв заключні 16 хвилин за переможців.

Чехія

Тарас Качараба відіграв за Слован 90 хвилин у поєдинку з Тепліце (1:1).

Аналогічний показник в Олександра Азацького, щоправда, його Злін програв вдома Спарті (0:2). Вже на 5-ій хвилині Азацький повинен був вибивати м’яч з воротарського майданчика, проте не влучив – цим скористався суперник і рахунок було відкрито.

Туреччина

Українці цього тижня на берегах Босфору не були особливо активними. Хіба що можна відзначити перший гол за Аланьяспор в другому матчі Густаво Бланко Лещука та вилучення Оларенважу Кайоде і Домагоя Віди. Це при тому, що екс-динамівець отримав червону картку за фол на колишньому "гірнику" вже на 6-ій хвилині очного протистояння. А наприкінці зустрічі червоне світло перед собою побачив вже сам Кайоде.

Єдиним з українців ігрову практику отримав Микола Морозюк, який провів 90 хвилин у поєдинку з Гезтепе (0:0).

У другому дивізіоні виступають два наші видатні нападники: Євген Селезньов та Олександр Гладкий. Обидва розпочали матчі на лаві запасних. Селезньов дебютував за Бурсаспор після виходу на поле на 87-ій хвилині. Проте українцю вистачило кількох хвилин для того, щоб віддати гольову передачу. 3:1 – перемога Бурсаспора над Османліспором.

Гладкий вступив у гру на 72-ій хвилині у безгольовому матчі Аданаспора та Адана Демірспора.

Північна Македонія

Євген Новак відіграв весь матч за Вардар, який переміг Стругу (3:0). В пасиві українця – жовта картка.

Сербія

У п’ятницю Тарас Бондаренко відіграв весь поєдинок проти Войводіни. Його Раднічкі програли 1:2, а саме протистояння запам’яталося приїздом в Ніш колишнього тренера Раднічків Ненада Лалатовіча. Було багато нервів, криків і не обійшлося без традиційного вилучення тренера з лави запасних. І все ж нова команда екс-"гірника" Лалатовіча перемогла.

Євген Коваленко вийшов за Рад на другий тайм матчу з Явором – без шансів для команди українця (0:3).

Вождовац Марко Девіча програвав вдома Чукарічкам 0:2, однак врятувався від поразки – 2:2. Девіч результативними діями не відзначався, проте традиційно був активним. Інша справа, що йому не вистачало банального взаєморозуміння з партнерами.

Польща

Володимир Костевич вийшов у старті Леха на протистояння з Лехією (1:2). Захист з українцем діяв непереконливо і двічі припустився фатальних помилок. Костевича замінили на 61-ій хвилині.

Вперше за півтора місяці зіграв Руслан Бабенко. Українець вийшов на заключні 7 хвилин у переможному для Ракува двобої з Аркою (2:0).

У понеділок тур закривали Краковія та П’яст (2:0). Олексій Дитятьєв відіграв весь матч і отримав жовту картку. Хоча насправді все могло бути інакше. На 11-й хвилині Дитятьєв у своєму стилі самовіддано пішов головою на м’яч. Суперник ногу не прибрав і просто-таки нереальним чином шипами заїхав у обличчя нашого захисника. Після перегляду VAR рефері вирішив залишити П’яст в меншості.

На щастя, Дитятьєв матч продовжив і з ним, здається, все гаразд.

Угорщина

У сусідній країні підтверджується тенденція – велика кількість українців не означає їхні провідні ролі в клубах. На вихідних наші земляки знову мали небагато ігрової практики. Однак приємних новин все ж вистачало.

Ференцварош Сергія Реброва на виїзді розтрощив Пакш (4:0). Олександр Зубков та Ігор Харатін відіграли по 90 хвилин, а Данило Ігнатенко вступив у гру на 80-ій хвилині. Більше того, Зубков відкрив рахунок у цьому поєдинку.

Фехервар Івана Петряка переміг на виїзді Гонвед (1:0). Українець відіграв усі 90 хвилин, участі в гольовій атаці не брав.

Сергій Шестаков незвично з’явився на полі лише на 79-ій хвилині гри Дьошдьор – Залаегерсег (1:0).

Кішварда вдома програла сенсаційному Мезокьовешду (1:2). За переможців весь матч зіграли Андрій Нестеров та Шандор Вайда (записав до активу гольову передачу). У старті господарів вийшли Антон Кравченко, Богдан Мельник та Роман Карасюк. На 84-ій хвилині ще один українець Віктор Гей замінив Мельника.

Хорватія

Дмитро Льопа на 79-ій хвилині вкрай невдало вступив у гру Осієка та Вараджина. На той момент команда українця вигравала 2:0, однак до завершення зустрічі пропустила двічі – 2:2. Щоправда, безпосередньої провини Льопи у пропущених голах немає.

льопа

Словаччина

Данило Бескоровайний відіграв весь матч за ДАК, який на виїзді обіграв Сеницю (1:0). Український чемпіон отримав жовту картку і міг відкривати рахунок, проте з близької відстані влучив прямісінько в руки воротарю. Наприкінці зустрічі Бескоровайного на швидкості обійшов форвард суперника, проте, на щастя для ДАКа, все минулося.

Вадим Червак допоміг Земпліну перемогти Тренчин (2:1). Українець відіграв весь матч. Єдиний гол у ворота Земпліна було забито після того, як Червак програв забіг і силову боротьбу нападнику суперника.

Казахстан

Астана Романа Григорчука у вольовому поєдинку здолала карагандинський Шахтар з Артемом Барановським у складі (2:1). Чинний чемпіон йде на третьому місці, хоча за втраченими очками лідирує – в Астани два матчі у запасі.

Продовжує гольову серію за Кайрат Адерінсола Есеола. Цього разу українець оформив дубль у матчі з Жетису (4:1). Дерін відкрив рахунок на 13-ій хвилині,

і поставив ефектну крапку.

В активі Есеоли 16 забитих голів у 21 поєдинку і він – одноосібний лідер реєстру бомбардирів.

Білорусь

Дмитро Юсов забив єдиний гол у матчі Торпедо-БелАЗ та Немана.

Гострота в атаці мінського Динамо з’явилася після виходу на заміну на 46-ій хвилині нашого Дмитра Білонога. Українець результативними діями не відзначився, проте допоміг своїй команді перемогти Слуцьк (2:1). Долю гри вирішив пенальті, який хотіли виконувати Білоног та Даніло, колишній гравець донецького Металурга та Дніпра. Боротьбу за м’яч "виграв" бразилець, який, таким чином, оформив дубль. Білоног був засмучений і навіть не біг до партнерів святкувати забитий гол з "позначки".

Олексій Хобленко на 65-ій хвилині відкрив рахунок у матчі брестського Динамо та Мінська. Після цього господарі забили ще двічі – 3:0. Хобленко забиває в третьому турі поспіль.

У понеділок Бадрі Акубардія відкрив рахунок у матчі Вітебськ – Гомель (1:2). Вихованець київського Динамо зіграв у найкращих традиціях холоднокровних форвардів.

Молдова

Допоміг на виїзді перемогти Зімбру 19-річний український кіпер Максим Ковальов – він на "сухо" відстояв проти Кодру (2:0).

Азербайджан

Кирило Петров вийшов у старті Нефтчі на битву з Карабахом. Захист "нафтовиків" не вражав надійністю і команда Петрова програла 0:2.

Вірменія

Нещодавно стало відомо про перехід Євгена Будника у вірменський Урарту. І в дебютному матчі українець відзначився забитим голом. Щоправда, його новій команді це не допомогло перемогти – 1:1 з Арарат-Вірменією.

Грузія

У запасі тбіліського Динамо розпочали матч троє українців: Сергій Літовченко, Олександр Каплієнко та Михайло Шишка. Флагман грузинського футболу на виїзді розтрощив ВІТ-Джорджію (3:0). Ігрову практику отримав лише Каплієнко, який вийшов на поле на 70-ій хвилині.

Латвія

Рига вдома розтрощила Метту (5:0) – Роман Дебелко оформив дубль, а В’ячеслав Шарпар записав до активу один забитий гол. Також за переможців заключні 20 хвилин зіграв Мирослав Славов.

Голи Дебелка на 01:05 та 01:35, гол Шарпара на 02:10

Костянтин Махновський, Станіслав Микицей та Максим Марусич зустрілися у протистоянні Вентспілса на Єлгави (1:1). На 53-ій хвилині Марусичу вдалося засмутити Махновського.

Даугавпілс з Данилом Кучером зіграв внічию із Валмієрою (2:2). Безпосередньої провини нашого кіпера у двох пропущених голах немає.

Литва

Кауно Жальгіріс Юрія Бушмана гостював у Паланги Андрія Яковлєва. Фаворит не без проблем здолав аутсайдера (3:2), а Бушман взяв участь у двох гольових атаках. Спочатку класно виконав кутовий,

а потім пробивав по воротах, після чого його партнер опинився першим на добиванні.

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського вдома втратив очки у поєдинку з Трансом (2:2). Андрій Маркович і Владислав Хомутов відіграли по 90 хвилин. Маркович спочатку заробив пенальті, коли влучив у штрафному майданчику в руку супернику,

а потім програв боротьбу на фланзі, після чого Транс рахунок зрівняв.

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують

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