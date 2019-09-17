Шаран – про матч з Вольфсбургом: Розуміємо, що тепер за Олександрію вболіватиме вся Україна

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран, напередодні вильоту в Німеччину, поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

"Вольфсбург любить грати на контратаках. Схема дуже хороша і підбір гравців під цю схему у них є. Вони не відходять від своєї формації: 3-4-3, і нам потрібно бути готовими до того, як вони почнуть матч. Природно, вони вміють застосовувати пресинг на чужій половині, а коли забивають, відразу закриваються.

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Потрібно зіграти так, щоб потім не соромно було дивитися в очі вболівальникам, футболістам і президенту клубу. Розуміємо, що тепер за нас вболіватиме вся Україна", – зазначив Шаран в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, що матч між Вольфсбургом і Олександрією відбудеться у четвер, 19 вересня, у Німеччині. Початок гри о 22:00. У паралельному матчі групи I Гент з українцями Ігорем Пластуном, Романом Безусом і Романом Яремчуком вдома зіграє проти Сент-Етьєна.

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