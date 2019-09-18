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Тренер Вольфсбурга назвав завдання своєї команди у матчі Ліги Європи проти Олександрії

21:00 95 Читать на русском
Тренер Вольфсбурга назвав завдання своєї команди у матчі Ліги Європи проти Олександрії
Олівер Гласнер / Сайт Вольфсбурга

Керманич німецького Вольфсбурга Олівер Гласнер поділився очікуваннями від першого туру Ліги Європи.

 

"Ми переглянули декілька ігор Олександрії. Команда грає дуже агресивно і намагається діяти на високій швидкості. Про клас Олександрії свідчить і те, що вона в чемпіонаті України посіла третє місце, поступившись лише таким відомим в Європі командам, як Шахтар і Динамо. Нас чекає непросте випробування, але від цього наше завдання не змінюється – тільки перемога.

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Кадрова ситуація в нашій команді не змінилася. До матчу готуються ті ж футболісти, які грали проти Фортуни в Дюсельдорфі. Ніхто з гравців, які отримали травми під час міжнародної паузи, поки не відновився.

Для того, щоб досягнути позитивного результату, нам знадобиться допомога наших вболівальників, адже ми граємо вдома", – цитує слова Гласнера з передматчевої прес-конференції офіційний сайт Вольфсбурга.

Нагадаємо, що матч між Вольфсбургом і Олександрією відбудеться у четвер, 19 вересня, у Німеччині. Початок гри о 22:00.

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Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Ліга Європи Олівер Гласнер Олівер Гласнер Вольфсбург - Олександрія
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