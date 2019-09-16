Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄ

У першому турі групового етапу Ліги Європи українська Олександрія завітає в гості до Вольфсбурга. "Футбол 24" знайомить з суперником бронзового призера УПЛ і пояснює, чому команда Володимира Шарана здатна зберегти обличчя в Німеччині.

Чемпіонство, магічний де Брюйне, перемога над Реалом і боротьба за виживання

Вольфсбург – клуб з однойменного міста, в якому розташовані штаб-квартира та найбільший завод Volkswagen. Відповідний концерн виступає власником, а його працівники – головними вболівальниками.

Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄ

За мірками Бундесліги Вольфсбург є фінансово забезпеченим клубом. "Вовки" дозволяли собі заплатити солідні гроші Челсі, щоб дати другий шанс Кевіну де Брюйне та Андреа Шюррле, а також витрачали по 50 мільйонів євро за трансферне вікно до того, як це стало нормою.

Найбільший успіх в історії клубу – несподіване чемпіонство в сезоні-2008/09 з Феліксом Магатом. Вольфсбург у домашніх матчах втратив лише 2 очки, а Графіте та Едін Джеко стали найкращими бомбардирами Бундесліги.

Наступний прорив трапився у сезоні-2014/15 завдяки неймовірному де Брюйне. Кевін витягнув "вовків" на друге місце Бундесліги та завоював для них Кубок Німеччини. Через рік вже без КдБ Вольфсбург досяг свого єврокубкового піку – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів обіграв Реал. Однак у матчі-відповіді Кріштіану Роналду хет-триком прибив німецьку команду та змусив її надовго попрощатися з Європою. Наступним суперником на міжнародній арені після Реала стане Олександрія.

Вольфсбург потрапив у кризу – два роки команда боролася за виживання в Бундеслізі й зберігала прописку лише в перехідних матчах. Такі результати ніяк не відповідали амбіціям клубу, тому керівництво постійно змінювало тренерів.

У минулому сезоні Бруно Лаббадіа повернув "вовків" на пристойні позиції та вивів у груповий етап Ліги Європи – 6 місце (мав місце оверперфоманс – перебір аж 8 пунктів відносно системи очікуваних очок xPTS). Втім, коуч не знайшов спільної мови зі спортивним директором Йоргом Шмадтке та відмовився продовжувати співпрацю. Ще до кінця чемпіонату Вольфсбург оголосив про літнє призначення нового тренера.

Скромна трансферна кампанія та ставка на ґрунтовного тренера

Вольфсбург у міжсезоння очолив Олівер Гласнер – скромний кваліфікований фахівець. Перш ніж розпочинати самостійну кар'єру, австрієць пройшов прекрасну школу Ред Булла та попрацював у Зальцбурзі асистентом Рогера Шмідта. Набрався досвіду роботи головним тренером в рідному Ріді, а потім почав будувати великий проєкт у ЛАСК.

Гласнер отримав у клубі відразу дві посади – головний тренер і спортивний директор. Він сам збирав склад з дешевих і безкоштовних футболістів і ліпив боєздатний колектив. ЛАСК завдячує йому грандіозним прогресом: з другого дивізіону до віце-чемпіонства Австрії та єврокубків. Ще у сезоні-2015/16 ЛАСК боровся за вихід в еліту, а через 3 роки дебютував у Лізі чемпіонів.

Щоправда, вже без Гласнера – той зробив наступний крок у кар'єрі. Незначний єврокубковий досвід в Олівера все ж є – у попередньому сезоні він намагався вивести ЛАСК у груповий етап Ліги Європи. Кваліфікація завершилася драматичним вильотом на останніх хвилинах від Бешикташа. Тренер отримав дуже болісний удар, але вже через 20 хвилин детально розповідав у телестудії про причини невдачі. З його коментарів у австрійській та німецькій пресі можна вивести певну філософію: максимально абстрагуватися від зовнішніх чинників, але повністю контролювати те, що відбувається в команді та клубі.

При переїзді в Німеччину Гласнер ризикував потрапити у некомфортне середовище. Вольфсбург має впливового спортивного директора, який міг проігнорувати його побажання на трансферному ринку. Втім, протягом першого літа Йорг Шмадтке прислухався до нового тренера.

За Гласнером з ЛАСК прийшов вінгер Жоау Віктор (бразилець на старті сезону не виправдовує довіру, за що критикують і його, і тренера). Із Зальцбурга за сприяння коуча перебрався найталановитіший австрійський центрхав Ксавер Шлагер. Також склад поповнили фулбеки Кевін Мбабу та Паулу Отавіу, а в оренду з Ман Сіті взятий форвард Лукас Нмеча. Вольфсбург точково підсилив склад за 29 мільйонів євро – скромні витрати для "вовків".

Про трансфери на вихід взагалі не варто говорити, всі лідери залишилися. Йосіпа Брекало сватали в Італію, але молодий хорват залишився і розкрився під керівництвом нового тренера. У системі Гласнера крайні форварди звужуються і багато часу проводять у півфлангах – Брекало отримав кращі умови для реалізації свого таланту.

Це не єдиний приклад того, як австрійський тренер за короткий час позитивно вплинув на гравців Вольфсбурга. Комфортніше себе почуває центрхав Максі Арнольд. Гласнер просить його активніше підключатися до атак і частіше використовувати свій гарматний постріл. Результат – розкішний гол у першому турі Бундесліги та компліменти преси.

Неоднозначний старт сезону, хороші новини для Олександрії

Вольфсбург розкішно провів передсезонку, а експерти в Німеччині під враженням цього прогнозували команді боротьбу за Лігу чемпіонів. Після чотирьох турі "вовки" йдуть на 5-му місці Бундесліги. У цьому сезоні вони ще не програвали, але назвати старт однозначно позитивним складно.

По-перше, поки що в суперниках не було жодного претендента на єврокубки. По-друге, у першому раунді Кубка Німеччини команда ледь пройшла третьоліговий Халлешер, пропустивши 3 голи. По-третє, футбол Вольфсбурга поки що має огріхи.

Олівер Гласнер переніс у Вольфсбург улюблену схему 3-4-3. За ширину відповідають фулбеки, крайні центральні захисники непогано просувають м'яч передачами та піднімаються в позиційних атаках до чужого штрафного, центрхави покривають багато простору.

В Австрії Гласнер не боровся за володіння – його команда рідко тримала м'яч більше 50%. З Вольфсбургом від цього доводиться відвикати, але поки що негативні тенденції є. У матчах з Гертою та Кельном "вовки" менше володіли м'ячем – ці поєдинки завершилися перемогами. А Падерборн і Фортуна забивали першими та віддавали ініціативу – команда Гласнера здобувала лише нічиї.

Позиційні атаки надто академічні та прогнозовані. Коли суперник щільно діє перед своїм штрафним майданчиком, Вольфсбург часто збивається на навіси від Руссільйона та Вілліама. Це позитивна ситуація для Олександрії, яка діятиме другим номером.

Лідер в ударі, травми важливих виконавців і орієнтовний склад на Олександрію

У Вольфсбурга заповнений лазарет. Травми Даніеля Гінчека й Ігнасіо Камачо – не новина, команда розпочинала сезон без них. Відсутність нового латераля Паулу Отавіу також не катастрофа. А от свіжі втрати болісно б'ють по команді.

15-мільйонний новачок Ксавер Шлагер відразу виборов місце в старті та додав "вовкам" варіативності в центрі поля. Однак перед міжнародною перервою він зламав гомілку, вибувши на пару місяців. В нічийних матчах з Падерборном і Фортуною команді бракувало його працездатності та нетривіальних рішень.

Друга серйозна втрата – воротар Кун Кастельс. Класний стабільний голкіпер, який у минулому сезоні врятував Вольфсбург від трьох пропущених голів, якщо орієнтуватися на систему xG – це третій показник у Бундеслізі. Кастельс отримав пошкодження, а на воротах стоїть посередній Павао Перван.

Шлагер і Кастельс – два з трьох найкращих футболістів Вольфсбурга в цьому сезоні за оцінками Kicker. Також травмувався основний центрбек Джон Брукс, і зараз у команді залишилося 4 захисники на 3 позиції.

Олівер Гласнер не любить ротацію. Він довіряє обмеженому колу виконавців, рідко дає шанси резервним гравцям, якщо не приходить епідемія травм. Цим, наприклад, був стурбований екс-гравець Динамо Адмір Мехмеді, який, подолавши проблеми за здоров'ям очікував більше ігрового часу. На дистанції в умовах боротьби на три фронти тренеру все ж доведеться давати відпочинок основі, але на старті сезону, ймовірно, гратиме більш-менш один склад. Олександрії варто готуватися до боротьби з лідерами Вольфсбурга.

Хто ці лідери? Найкращий бомбардир Вут Вегхорст. У минулому сезоні він забив 17 голів у Бундеслізі, у цьому – вже 4. Кремезний центрфорвард, націлений на удар, сильний у боротьбі на другому поверсі. Граючи від оборони, Олександрія отримає чимало подач у власний штрафний майданчик, а центральним захисникам доведеться тримати Вегхорста.

В обороні центральною фігурою виступає Джошуа Гілявогі, якого Гласнер "опустив" у захист з опорної зони. Він розпочинає атаки та підчищає за партнерами. Підчищати доводиться чимало. Вольфсбург може на рівному місці організувати паніку перед своїми воротами, не зумівши відразу вибити м'яч. Існує проблема з підбиранням біля власного штрафного майданчика – суперники отримують варіанти для атак другим темпом. Олександрія повинна максимально підготуватися до стандартів – це шанс на "гол удачі".

Оптимальний склад Вольфсбурга на цей момент: Перван – Кнохе, Гілявогі, Тіссеран – Вілліам, Герхардт, Арнольд, Руссільйон – Жоау Віктор, Брекало – Вегхорст.

Прогноз

Вольфсбург значно вищий класом за Олександрію. Це яскраво видно навіть з такого примітивного показника, як вартість складу: німецька команда – 225 мільйонів євро за версією Transfermarkt, українська команда – 11 мільйонів євро. Виїзд до "вовків" навряд чи принесе бронзовому призеру УПЛ позитивний результат. Вольфсбург – явний фаворит, Олександрія спробує гідно себе показати.

При цьому Володимир Шаран отримав зручного за стилем суперника, в якого гра першим номером далека від ідеалу. Відносно слабкі сторони Вольфсбурга якраз припадають на відносно сильні сторони Олександрії. Тобто не зганьбитися шанси хороші, а при вдалому розвитку подій можна навіть серйозно покусати цього суперника.

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20