Вольфсбург – Александрия: анонс матча Лиги Европы

Александрия начинает сезон Лиги Европы выездным матчем против Вольфсбурга. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

Еще недавно представить появление слова Александрия в одном предложении со словами "групповой этап", "Лига Европы" и "Вольфсбург" было практически нереально, хотя два года назад команда Шарана была близка к этим терминам. Тогда "жёлто-черные" вылетели от БАТЭ в квалификации и едва не вылетели из УПЛ, но за год собрались и уверенно взяли бронзу чемпионата. Александрийцы как никто другой заслужили поиграть в этом турнире – и очень жаль, что болельщики одного из самых симпатичных клубов Украины не смогут увидеть именитых соперников из Европы в родном городе.

Сильные и слабые стороны Александрии

Конечно, обсуждать плюсы и минусы футбола бронзового призёра УПЛ и дебютанта ЛЕ в матче против бывшего чемпиона Германии немного странно – мол, какие там сильные стороны, здесь бы просто устоять! Впрочем, украинские клубы в дебютных матчах всегда умели если не создать сенсацию, то хотя бы выступить симпатично. Это можно отнести к первому плюсу подопечных Владимира Шарана. Александрия слишком сильно мотивирована, чтобы просто так умереть с Вольфсбургом.

Вторым плюсом является сам Шаран и его система игры. Главный тренер "желто-чёрных" выстроил пусть и не самую яркую, но точну одну самых дисциплинированных команд Украины. Александрия умееет сыграть максимально плотно и грамотно захватывает территорию. Это не обычный автобус, а умелая игра с высоким прессингом и большинством в зоне мяча – Шахтер в первом туре провалил этой системе первый тайм, а на сборах команда классно действовала ещё и против европейцев. Так, Александрия разбила Андерлехт (2:1), разгромила АЗ (3:0), выиграла у Дуйсбурга (2:1), расписала ничью со Стандардом (2:2) и устроила перестрелку с Юрдингеном (поражение 3:4). Конечно, это всего лишь сборы, но именно на них закладывается основа на сезон.

Словом, Александрии есть чем удивить Вольфсбург, однако переживаний от этого не уменьшается. В первую очередь, пугает форма "желто-чёрных" на старте сезона: три поражения с общим счетом 1:8 (Десна вообще устроила погром) и нервная победа над Олимпиком наводили на грустные мысли – впрочем, Зарю подопечные Шарана били уверенно, а последние победы над Ворсклой и Днепром-1 прошли прямо таки убедительно. Проблема в том, что это середняки УПЛ, а не Бундеслиги.

Проблемы возникают как в обороне, так и в атаке. Защита слишком часто ошибается (особенно при перестройках) – лишь в крайних двух матчах Александрия перестала пропускать, до этого глотнув десять мячей. Наиболее ярко эту слабость продемонстрировал Вакула, который в Мариуполе протянул мяч на 50 метров, обыграл Бабогло и пробил голкипера – у Вольфсбурга таких Вакул полкоманды. Впереди же бронзовый призёр УПЛ страдает от низкой реализации – так, в предыдущих двух турах александрийцы нанесли 13 ударов в створ (большинство из пределов штрафной), но забить с горем пополам удалось лишь трижды. Немцы столько моментов у себя дома создать не дадут.

Сильные и слабые стороны Вольфсбурга

В первую очередь, главным преимуществом Вольфсбурга является тот факт, что это клуб из Германии, играющий у себя дома. "Волки" работают на принципиально иных скоростях против гораздо более сильных соперников, а также имеют значительное количество практически топовых исполнителей. Кроме того, у них довольно интересный тренер – австриец Оливер Гласнер еще недавно работал с ЛАСКом, подняв его со второй австрийской Бундеслиги в зону Лиги чемпионов. Он считается сторонником агрессивного футбола и клопповского гегенпрессинга, а согласился возглавить Вольфсбург только потому, что его футболисты делали более 240 рывков за матч.

Вольфсбург в текущем сезоне ещё никому не проигрывал, набрав 8 очков и удерживая пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. Из плюсов в футболе нынешних "волков" можно отметить результативность – по показателю xG они наиграли всего на 4,84 гола (5,56 с учётом пенальти), однако забили уже семь. Также подопечные Гласнера здорово прессингуют: по показателю PPDA (количество передач соперника на чужой половине перед оборонным действием) бывший чемпион идёт третьим, опережая обеих немецких грандов. В среднем, Вольфсбург даёт сделать лишь 7,6 передач, прежде чем забрать мяч – такой же показатель имеет Ливерпуль Юргена Клоппа.

Впрочем, пока Оливера Гласнера принято критиковать. Пытаясь перестроить футбол, организованный Бруно Лаббадией в прошлом сезоне, австриец сбивается на академизм – атаки Вольфсбурга слишком прогнозируемы. Это связано с тем, что нынешний главный тренер у себя в Австрии не играл на контроль мяча, однако в Бундеслиге и особенно в матче против Александрии к этому придётся привыкать. Немецкая пресса никогда не была либеральной в оценках, уже сейчас говоря об отсутствии развития в команде.

В любом случае, за команду должны говорить результаты – и тут у "волков" хоть и не "капут", но и не "зер гут". Да, они еще ни разу не проиграли, однако ничейные счета с дебютантом Падерборном и слабой Фортуной были восприняты болезненно. Убедительные победы над примитивным Кёльном и кризисной Гертой на этом фоне совсем не впечатляют, а впереди Вольфсбург ждут матчи против участников еврокубков. Всё это сильно настораживает местную публику.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Александрия дебютирует на групповом этапе в еврокубках, а Вольфсбург вернулся на эту стадию впервые за три года.

2. В течение всей истории выступлений в еврокубках Вольфсбург выходил в евровесну.

3. Вольфсбург ни разу в своей истории не встречался с украинскими командами в официальных матчах.

4. По данным Transfermarkt, состав Вольфсбурга в 20 раз дороже состава Александрии – € 224, 9 млн против € 11 млн.

5. Украина имеет отрицательную статистику противостояния с немецкими клубами. Всего было проведено 53 матча, в которых 13 побед одержали представители УПЛ, 26 раз торжествовали команды Бундеслиги, а еще 14 встреч завершились вничью. Общий счёт противостояния – 61:102.

Кадровая ситуация

У Александрии особых проблем перед матчем Лиги Европы против Вольфсбурга нет. Команда не может рассчитывать только на Василия Грицука, однако о его затяжном восстановлении после травмы было известно ещё летом. Вероятно, Владимир Шаран даже не внесёт особых изменений в состав по сравнению с поединком против Днепра-1 – читается только выход Ковальца.

У Вольфсбурга ситуация гораздо хуже. Гинчек и Камачо продолжают залечивать травмы – на них перед стартом сезона никто не рассчитывал. Более важными стали потери фулбэка Шлагера, голкипера Кастелса и центрбэка Брукса – это основные футболисты "волков". Учитывая нелюбовь Оливера Гласнера к ротации, это будет большой проблемой.

Ориентировочные составы на матч Вольфсбург – Александрия

Вольфсбург: Перван – Кнохе, Гилявоги, Тиссеран – Виллиам, Герхардт, Арнольд, Руссильон – Жоау Виктор, Брекало – Вегхорст

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада - Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Украинские команды умеют начинать в еврокубках. На память сразу приходят битвы Карпат с Боруссией, блицкриг Днепра Хуанде Рамоса или матчи Зари против Фенербахче и Манчестера, Герты и Атлетика. Кураж, скорость, характер – всё это характерно для представителей УПЛ в выставочных матчах, хотя на дистанции успеваемость резко падает. Впрочем, о будущем будем думать потом, а сейчас Александрии важно просто удачно дебютировать.

Подопечные Шарана не будут мальчиками для битья. "Жёлто-черные" чем-то похожи на своего соперника, также любя высокий прессинг и игру на контратаках, а в атаке, несмотря на все проблемы с реализацией, есть кому забивать – достаточно вспомнить хотя бы шедевр Безбородько в матче против Олимпика. Играя смело, но дисциплинированно, Александрия сможет организовать проблемы для Вольфсбурга и даже забить гол.

Впрочем, в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. Хотя эта фраза в последнее время и теряет актуальность, для Украины она очень в тему. Середняку УПЛ тягаться против команд Бундеслиги невероятно трудно – а тем более против мотивированных коллективов. Вольфсбургу перед собственными болельщиками необходимо реабилитироваться за две ничьи подряд, поэтому подопечные Оливера Гласнера будут играть только на победу. С большой долей вероятности можно говорить о том, что они её добудут – слишком уж неравные силы у участников поединка.