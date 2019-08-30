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"Олександрію не можна недооцінювати", – тренер Вольфсбурга прокоментував результат жеребкування Ліги Європи

23:37 24 Читать на русском
"Олександрію не можна недооцінювати", – тренер Вольфсбурга прокоментував результат жеребкування Ліги Європи
Олівер Гласнер / Sky Sport

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер поділився враженнями після жеребкування групового етапу Ліги Європи, де команда вже в 1 турі зіграє проти Олександрії.

"Чудово мати в одній групі команди з Німеччини, Франції, Бельгії та України. Я очікую, що Сент-Етьєн та Гент технічно обдаровані, але не можна недооцінювати й Олександрію.

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Ми будемо ретельно готуватись до усіх трьох суперників і очікуємо протистоянь з ними. Наша мета – вихід до 1/16 фіналу. Треба показати дуже хорошу гру для досягнення цілі", – цитує Гласнера офіційний сайт Вольфсбурга.

У 1 турі групового етапу Вольфсбург вдома зіграє проти Олександрії. Поєдинок відбудеться 19 вересня.

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