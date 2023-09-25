"Арбітраж матчу Рух – Шахтар спричинив великий скандал. "Гірники" у всіх своїх післяматчевих коментарях говорили, що Віталій Романов їх вбив. Що цікаво – для Романова це був шостий поєдинок у сезоні, і 4 з них за участю Шахтаря. Улюблений арбітр Шахтаря вбив Шахтар? Та не все так просто!

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У Шахтаря може бути одне питання до арбітра – вилучення Ракицького. І тут потрібно розуміти, що саме головний арбітр VAR Ярослав Козик покликав Віталія Романова передивлятися підкат Ракицького проти Квасниці. Ракицький у м'яч зіграв і далі за інерцією зачепив ногу суперника. Ось скрін з чату арбітрів, на якому Лучано Лучі коментує слова Ступара з критикою червоної картки Ракицького. Очь що написав Лучі своїм підлеглим: "Як завжди, дурнуватий комент. Це відео дивились Колліна, Розетті, Ріццолі. Для ФІФА і УЄФА "нога у позиції молота" – це червона картка. У всьому світі. Ніяких коментарів".

А тепер скрін з відео, яке Козик в уповільненому повторі показував Романову. Чесно, це справді виглядає страшно. Але на уповільнених повторах і стоп-кадрах страшно виглядає кожне зіткнення. Якщо ж переглянути відео з усіх ракурсів – чиста робота Ракицького у підкаті. А Романову показують лише один. Хоча спершу ні він, ні лайнсмен навіть фолу не зафіксували. Долю епізоду вирішує подача арбітра VAR. Якщо так піде надалі, то скоро футболістам заборонять боротися за м'яч з фізичним контактом. Бо х*р його знає, під яким ракурсом вони візьмуть потрібний стоп-кадр.

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Якщо червону картку Ракицького ще можна виправдати, то іншу клоунаду у матчі Рух – Шахтар мені важко пояснити. Я маю на увазі скасований гол Руха через буцімто офсайд Пастуха. Подивіться на скрін. Найближчим до воріт Шахтаря був Бондаренко, 21 номер. На стоп-кадрі чітко видно, що п'ятка Бондаренка перебуває ближче до воріт, ніж червона лінія найближчого гравця Руха. Це офсайд?!

Мені вже розповідають, що там асистент VAR не так точки розставив, ще там щось. Але у фургоні VAR є бос, Козик! Саме він ухвалює остаточні рішення і доносить їх головному. Кажуть, що асистент VAR був недосвідченим. Питання до Козика – це офсайд?

Ви як лінії малюєте? Як ви перевіряєте, як рішення ухвалюєте? На кого це зрештою розраховано? Хлопці, вже більше 20 років тому минули часи, коли Динамо на**бувало футбольну Україну, малюючи комп'ютерні голи у ворота Металурга Запоріжжя. Зараз 2023 рік, ми всі живемо у вік високих технологій. Ви під**буєте нас всіх чи що? І Лучано Лучі на момент запису цього ефіру ще ніяк не прокоментував підлеглим епізод з цією графічною клоунадою. Тому виходить, що Шахтар кричить про вбивство, а незадоволеним має бути Рух, у якого вкрали чистий гол", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

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