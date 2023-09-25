"Арбитраж матча Рух – Шахтер вызвал большой скандал. "Горняки" во всех своих послематчевых комментариях говорили, что Виталий Романов их убил. Что интересно – для Романова это был шестой поединок в сезоне, и 4 из них с участием Шахтера. Любимый арбитр Шахтера убил Шахтер? Да не все так просто!

Шедевральный гол и сомнительное удаление Ракицкого в видеообзоре матча Рух – Шахтер – 1:1

У Шахтера может быть один вопрос к арбитру – удаление Ракицкого. И здесь нужно понимать, что именно главный арбитр VAR Ярослав Козык призвал Виталия Романова пересматривать подкат Ракицкого против Квасницы. Ракицкий в мяч сыграл и дальше по инерции задел ногу соперника. Вот скрин из чата арбитров, на котором Лучано Лучи комментирует слова Ступара с критикой красной карточки Ракицкого. Вот что написал Лучи своим подчиненным: "Как всегда, дурацкий коммент. Это видео смотрели Коллина, Розетти, Риццоли. Для ФИФА и УЕФА "нога в позиции молота" – это красная карточка. Во всем мире. Никаких комментариев".

А теперь скрин из видео, которое Козык в замедленном повторе показывал Романову. Честно, это действительно выглядит страшно. Но на замедленных повторах и стоп-кадрах страшно выглядит каждое столкновение. Если просмотреть видео со всех ракурсов – чистая работа Ракицкого в подкате. А Романову показывают только один. Хотя сначала ни он, ни лайнсмен даже фола не зафиксировали. Судьбу эпизода решает подача арбитра VAR. Если так пойдет дальше, то скоро футболистам запретят бороться за мяч с физическим контактом. Ибо х*р его знает, под каким ракурсом они возьмут нужный стоп-кадр.

"Игра была разрушена арбитром": ван Леувен назвал главного виновника потери очков Шахтера

Если красную карточку Ракицкого еще можно оправдать, то другую клоунаду в матче Рух – Шахтер мне сложно объяснить. Я имею в виду отмененный гол Руха из-за якобы офсайда Пастуха. Посмотрите на скрин. Ближайшим к воротам Шахтера был Бондаренко, 21-й номер. На стоп-кадре четко видно, что пятка Бондаренко находится ближе к воротам, чем красная линия ближайшего игрока Руха. Это офсайд?

Мне уже рассказывают, что там ассистент VAR не так расставил точки, еще там что-то. Но в фургоне VAR есть босс, Козык! Именно он принимает окончательные решения и доносит их до главного. Говорят, что ассистент VAR был неопытным. Вопрос к Козыку – это офсайд?

Вы как линии рисуете? Как вы проверяете, как решения принимаете? На кого это в конечном счете рассчитано? Ребята, уже более 20 лет назад прошли времена, когда Динамо на**ывало футбольную Украину, рисуя компьютерные голы в ворота Металлурга Запорожья. Сейчас 2023 год, мы все живем в век высоких технологий. Вы под***ываете нас всех что ли? И Лучано Лучи на момент записи этого эфира еще никак не прокомментировал подчиненным эпизод с этой графической клоунадой. Поэтому получается, что Шахтер кричит об убийстве, а на самом деле недовольным должен быть Рух, у которого украли чистый гол", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

Шахтер не удержал победу над Рухом – VAR выгнал Ракицкого и отменил два гола львовян, спасительный шедевр Слюбика