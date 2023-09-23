"Мої емоції вже змінилися після рішень арбітра, після червоної Ракицькому. Це смішне рішення. Такий тип арбітрів не повинен перебувати на полі. Якщо ти навіть не бачиш це сам… І ще рефері VAR – неможливо давати червону за таке, це чистий відбір, спочатку гра в м’яч. Як я зрозумів від своїх колег, це щось традиційне.

Шедевральний гол та сумнівне вилучення Ракицького у відеоогляді матчу Рух – Шахтар – 1:1

Як команда пережила поразку в Лізі чемпіонів? Думаю, це неважливо для сьогоднішнього інтерв’ю. Ця гра була зруйнована арбітром, що зробило нашу роботу складною, коли маєш таких непередбачених суддів.

Шахтар у другому таймі підсів? Думаю, ми створювали моменти та добре захищалися. Думаю, ми навіть заслужили на 2-й гол, якби були більш точними", – зазначив ван Леувен у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Шахтар на останніх хвилинах втратив перемогу над Рухом – все через шикарний гол Слюбика. "Гірники" з 21 хвилини грали в меншості через контроверсійне вилучення Ракицького.

Шахтар не втримав перемогу над Рухом – VAR вигнав Ракицького і скасував два голи львів'ян, рятівний шедевр Слюбика