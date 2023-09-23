"Гра була зруйнована арбітром": ван Леувен назвав головного винуватця втрати очок Шахтаря
Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен поділився враженнями від поєдинку 8-го туру УПЛ проти Руха.
"Мої емоції вже змінилися після рішень арбітра, після червоної Ракицькому. Це смішне рішення. Такий тип арбітрів не повинен перебувати на полі. Якщо ти навіть не бачиш це сам… І ще рефері VAR – неможливо давати червону за таке, це чистий відбір, спочатку гра в м’яч. Як я зрозумів від своїх колег, це щось традиційне.
Шедевральний гол та сумнівне вилучення Ракицького у відеоогляді матчу Рух – Шахтар – 1:1
Як команда пережила поразку в Лізі чемпіонів? Думаю, це неважливо для сьогоднішнього інтерв’ю. Ця гра була зруйнована арбітром, що зробило нашу роботу складною, коли маєш таких непередбачених суддів.
Шахтар у другому таймі підсів? Думаю, ми створювали моменти та добре захищалися. Думаю, ми навіть заслужили на 2-й гол, якби були більш точними", – зазначив ван Леувен у післяматчевому коментарі.
Нагадаємо, Шахтар на останніх хвилинах втратив перемогу над Рухом – все через шикарний гол Слюбика. "Гірники" з 21 хвилини грали в меншості через контроверсійне вилучення Ракицького.
Шахтар не втримав перемогу над Рухом – VAR вигнав Ракицького і скасував два голи львів'ян, рятівний шедевр Слюбика