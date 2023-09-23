Рух розписав нічию з Шахтарем (1:1) в рамках 8-го туру УПЛ 2023/24. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Рух класно розпочав сезон, але в останніх трьох матчах набрав лише два очки, випавши із групи лідерів. Шахтар досі намагається засвоїти вимоги нового тренера, але на результатах в УПЛ це не дуже позначається. Донеччани до звітного туру йшли на першому місці.

Сьогоднішню гру команди почали на зустрічних курсах, відповідаючи моментом на момент. Удару Криськіва забракло точності, а за кілька хвилин Пастух фінтом поклав на газон Степаненка і потужно зарядив у поперечину. Слідом міг забивати Слюбик, який перехопив необачний пас Козика і запустив м'яч поруч із дев'яткою. Відповідь виявилася болісною. Шахтар розігнав швидку атаку, яку влучним ударом під дальню стійку завершив Судаков.

Патрік ван Леувен не встиг насолодитися лідерством, як отримав новий головний біль. Здавалося, Ракицький просто вибив м'яч у підкаті з-під ніг Квасниці. Виявилося, що Ярослав після того, як зіграв у м'яч, ще й зарядив по нозі супернику. Помітити це вдалося лише завдяки VAR. Пряма червона для досвідченого центрбека, який аж ніяк не погодився з таким рішенням. "Який н**уй фол? Який н**уй VAR? Я в м'яч н**уй граю!" – кричав Ярослав, покидаючи поле.

Відразу ж Рух реалізував чисельну більшість. Пастух після низки рикошетів таки відправив м'яч у сітку. Арбітри зафіксували офсайд, а VAR підтвердив правильність такого рішення. Хоча ситуація мала дуже неоднозначний вигляд. Це не підкосило впевненість львів'ян. До самісінької перерви Шахтар був змушений лише відбиватися. Чого вартий момент Сича! Олексій двічі бив з метра, але Різник зіграв бездоганно. У першому таймі рахунок більше не змінювався.

Друга половина стартувала ще одним голом Руха. Квасниця лише з другої спроби зумів пробити голкіпера Шахтаря. Але ключовим у цьому моменті виявився офсайд, в якому опинився Ілля. Тут вже не було жодних питань до арбітрів. Навіть без відеоповторів, все було очевидним.

Поступово Шахтар адаптувався до гри в меншості й почав гостро відповідати господарям. Особливо слід відзначити трикутник Судаков – Бондаренко – Зубков. Саме вони створили момент для Криськіва. Дмитро забив, але й сам розумів, що гол не зарахують через офсайд. Рух огризнувся ударом Дідика, який замикав подачу з кута поля. Вийшло дуже сильно і з відскоком – м'яч перестрибнув навіть поперечину. Втім, Різник демонстрував, що все контролює.

Завершувався матч під цілковитим контролем Руха, який міцно затис гостей в межах їхнього штрафного. Плюман заробив перспективний штрафний і сам же його змарнував, згодом створив шанс для Теслюка, який пробив неточно. У Шахтаря була спроба впіймати на контратаці 3-в-1 – Роман вийшов героєм епізоду.

Почало здаватися, що "гірники" вистоять. Аж надто організовано вони відбивалися. Що ж робити у таких ситуаціях? Правильно – бити здалеку. Це і зробив Слюбик. Метрів 30 було до воріт, але Богдану вдався неймовірний постріл точнісінько у дев'ятку. Шедевральний гол