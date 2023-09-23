Рух відібрав очки у Шахтаря в матчі 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Рух – Шахтар на "Футбол 24".

Рух міг повести в рахунку на 14 хвилині, але удар Пастуха прийняла на себе поперечка. Небезпечно пробивав Слюбик, але забив Шахтар: Криськів та Судаков класно розіграли між собою, а останній пробив воротаря Руха.

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Ракицький на 21 хвилині залишив "гірників" у меншості. Ярослав зіграв у підкаті проти Квасниці та влучив у м'яч, але далі шипами в'їхав у ногу суперника. Рух одразу після цього навіть забив, але арбітр скасував через офсайд.

"Жовто-чорні" продовжували тиснути і забили на старті другого тайму, але знову з офсайда. Арбітр скасував і гол Криськіва, який теж забив, перебуваючи поза грою. Втім, Рух таки зміг зрівняти рахунок – Слюбик підключився до атаки та запустив гармату в ближню дев'ятку.