В рамках 5-го туру УПЛ Верес приймає Рух, а Металіст 1925 зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Верес – Рух

Ось і повернувся клубний футбол. За час міжнародної паузи в українському чемпіонаті відбулося чимало цікавих речей, а конкретно у Рівному сталася історична подія – там нарешті відкрили стадіон Авангард. Верес вперше в історії зможе зіграти в УПЛ у рідному місті! Трирічна реконструкція, в успіх якої мало вірилось, подарувала клубу симпатичну сучасну арену. Залишилось дочекатись Перемоги й запустити сюди фанатів.

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Верес встиг "освятити" новий стадіон перемогами у спарингах зі Львовом (1:0) та своєю молодіжкою (Гайдучик і Сергійчук забили по три голи). Відсутність пропущених голів вже стає характерною рисою рівнян на старті сезону. Вони набрали 9 очок з 12-ти, "ковтнувши" всього три м'ячі – два з них провів СК Дніпро-1. Брутальні установки Юрія Вірта з вимогами бити по ахілах працюють, хоча варто відзначити і непогано поставлену контргру "народного клубу".

Рух розпочав новий чемпіонат значно гірше, зазнавши трьох поспіль поразок і практично нічого не продемонструвавши в атаці. Навіть граючи протягом години у більшості проти Шахтаря, львів'яни поступились за всіма статистичними показниками. Футбол "жовто-чорних" був повільним, нудним і неефективним – тим більш неочікуваним став розгром Зорі перед міжнародної паузи (3:0).

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Частково за нього необхідно дякувати голкіперу Мацапурі, однак головною причиною успіху Руха в тому матчі стала можливість активно контратакувати. Команда Леоніда Кучука значно впевненіше відчуває себе в умовах, коли не потрібно боротись за ініціативу і коли суперник володіє м'ячем понад 60% часу. Сьогодні такої розкоші у львів'ян не буде, але за три тижні рухівці могли додати й в позиційному наступі – зокрема, у спарингу вони розгромили Скалу 1911 (4:0).

Кадрова ситуація

Травмовані: Альваренга (Рух)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Рух

Верес: Когут – Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч – Кучеров, Кльоц – Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч – М. Шестаков

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Важко робити прогноз на такі матчі. Обидві команди не бажають грати першим номером. Сьогодні вони будуть вичікувати, допоки суперник візьме ініціативу. Разом з тим, у контргрі Верес і Рух виглядають доволі небезпечно.

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Букмекери не бачать явного фаворита в цій парі, але крихітну перевагу контори таки віддають рівнянам. Колектив Юрія Вірта вмотивований на перемогу в рідних стінах, а щонайголовніше – він надійніший у захисті. Підопічні Леоніда Кучука пропустили 6 м'ячів, хоча суперники створили моментів всього на 4, в той час як Верес "ковтнув" 3 м'ячі при очікуваних 6-ти. Саме тому ми теж поставимо на мінімальну перемогу господарів.

Металіст 1925 – Колос

Металіст 1925 ще у попередньому чемпіонаті привчив своїх вболівальників до сучасного комбінаційного футболу. У нинішній першості Валерій Кривенцов не відходить від своїх ідей – харків'яни продовжують демонструвати симпатичну гру, розписавши нічию з Шахтарем (0:0) і перестрілявши Ворсклу (3:2). Втім, велика кількість кадрових втрат і новачків на заміну дається взнаки. "Жовто-сині" виглядають нестабільно протягом кожного з матчів, особливо вразливо почуваючись під інтенсивним пресингом.

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Команда має проблеми в атаці, тримаючись поза межами топ-10 за гостротою створених моментів, а оборона у харків'ян найгірша в УПЛ (понад 10 очікуваних пропущених голів). Як наслідок, СК Дніпро-1 в попередньому турі розгромив Металіст 1925 (3:0), а Чорноморець бив "жовто-синіх" в спарингу (3:1). Можливо, ситуацію виправить нова партія новачків – за час міжнародної паузи клуб підписав Вачіберадзе й 18-річного бразильського хавбека Ногейру.

Суперник у підопічних Валерія Кривенцова досить серйозний. Колос пішов на міжнародну паузу в якості лідера чемпіонату, набравши 10 очок з 12-ти і пропустивши всього один гол. Звісно, це перебування на вершині не буде довгим – ковалівцям просто пощастило з календарем. В суперниках були Рух і Кривбас (абсолютно "мертві" в атакувальному плані), Минай (тільки-но зібрав команду) й Металіст (втратив майже всіх торішніх лідерів).

Втім, недооцінювати стрибок Колоса не варто. По-перше, варто відзначити, що "хлібороби" вперше з часів праймового Руслана Костишина стабільно набирають очки, часто перемагаючи рівних собі. По-друге, підопічні Ярослава Вишняка під час міжнародної паузи здолали Зорю (1:0). По-третє, у ковалівців доволі пристойний склад, який на днях поповнив досвідчений Богданов – хавбек повернувся з лав ЗСУ до футболу. Словом, Металісту 1925 сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Габелок, Рудавський (Металіст 1925; обидва – під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Колос

Металіст 1925: Мозіль – Шершень, Ткачук, Курило, Коваленко – Мартинюк, Вачіберадзе – Ременюк, Русин, Дмитренко – Борячук

Колос: Волинець – Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Болбат, Смирний, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Колос. Занадто вже вразливі харків'яни в обороні, та і сам Валерій Кривенцов просить не завищувати очікування від Металіста 1925 – йому доводиться будувати команду заново. Ковалівці ж стабільно перемагають подібних собі й досить впевнено почувають себе в захисті.

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Втім, варто не забувати, що Колосу суттєво пощастило з календарем. "Хлібороби" мають найбільший перебір за очками й награли всього на 3,82 голи замість п'яти – і пропустити мали більше трьох. Колектив оверперформить, але довго це не триватиме (доведено Зорею).

Металісту 1925 цілком до снаги опустити підопічних Ярослава Вишняка з небес на землю. Як мінімум, за нічию харків'яни зачепитись здатні. На неї і ризикнемо поставити.

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