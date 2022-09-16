Олексій Сич, який перебрався у Лігу Жупіле, може повернуться в УПЛ після завершення сезону.

Нещодавно Рух повідомив, що віддав в оренду Кортрейку свого захисника Олексія Сича. Журналіст Ігор Циганик згодом заявив, що бельгійський клуб наприкінці сезону виплатить львів'янам 3 мільйони євро (плюс українці отримають 20% від майбутнього продажу гравця).

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За повідомленням ТаТоТаке, опція викупу для Кортрейка не є обов'язковою – це журналістам особисто підтвердив гендиректор бельгійського клубу Матіас Летерме. Рух за оренду свого футболіста гарантовано отримає 50 тисяч євро. Ще 50 тисяч представник Ліги Жупіле заплатить, якщо гравець проведе певну кількість матчів.

Нагадаємо, Олексій є вихованцем львівського футболу, а до Руха приєднався 2 роки тому. У складі "жовто-чорних" встиг провести лише 18 матчів, результативними діями не відзначався. Фланговий оборонець також має 13 виходів за молодіжну збірну України. Влітку інтерес до 21-річного гравця приписували Шахтарю, однак Рух нібито відлякав "гірників" цінником у розмірі 4 мільйонів доларів. Transfermarkt оцінює Сича у 400 тисяч євро.

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