Оновлений клубний автобус тепер виконаний у синіх та жовтих кольорах, повідомляє офіційний Telegram-канал харків'ян.

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Збоку розмістили клубну емблему та 1925 з написом "Народжені в бою" (так само і ззаду), а біля лобового скла підпис "місто-герой Харків".

Зазначимо, що Металіст 1925 розташувався посередині турнірної таблиці УПЛ – 8 місце та 5 набраних очок після 5 турів.

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