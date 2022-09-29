"Народжені в бою": Металіст 1925 презентував оновлений клубний автобус, віддавши шану рідному місту
23:06 - Читать на русском
Харківський Металіст вирішив змінити дизайн свого клубного транспортного засобу.
Оновлений клубний автобус тепер виконаний у синіх та жовтих кольорах, повідомляє офіційний Telegram-канал харків'ян.
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Збоку розмістили клубну емблему та 1925 з написом "Народжені в бою" (так само і ззаду), а біля лобового скла підпис "місто-герой Харків".
Зазначимо, що Металіст 1925 розташувався посередині турнірної таблиці УПЛ – 8 місце та 5 набраних очок після 5 турів.
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