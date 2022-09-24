Верес провів перше тренування за 5 років на стадіоні Авангард в Рівному – відео
15:01 - Читать на русском
Команда з Рівного вперше вийшла на газон стадіону Авангард, який тривалий час реконструювали.
Верес на своєму YouTube-каналі показав важливу подію для клубу – довгоочікуване тренування на стадіоні Авангард.
Верес вперше за 5 років зіграє на Авангарді у Рівному
Річ у тому, що на арені з березня 2019 року триває реконструкція. Востаннє Верес грав на своєму домашньому стадіоні ще в 2017 році, після чого був змушений грати в інших містах.
До слова, в 5-му турі УПЛ Верес зіграє з Рухом, поєдинок відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному 30 вересня, початок о 13:00.
Верес переміг Кривбас і піднявся на другу позицію в УПЛ – команда Вернидуба не забила у четвертому матчі поспіль
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter