Команда з Рівного вперше вийшла на газон стадіону Авангард, який тривалий час реконструювали.

Верес на своєму YouTube-каналі показав важливу подію для клубу – довгоочікуване тренування на стадіоні Авангард.

Верес вперше за 5 років зіграє на Авангарді у Рівному

Річ у тому, що на арені з березня 2019 року триває реконструкція. Востаннє Верес грав на своєму домашньому стадіоні ще в 2017 році, після чого був змушений грати в інших містах.

До слова, в 5-му турі УПЛ Верес зіграє з Рухом, поєдинок відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному 30 вересня, початок о 13:00.

Верес переміг Кривбас і піднявся на другу позицію в УПЛ – команда Вернидуба не забила у четвертому матчі поспіль