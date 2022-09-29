Міжнародна пауза змушує іноземних журналістів шукати нові гарячі теми. І мало хто ігнорує появу нової зірки масштабу Ліги чемпіонів. Чи не щодня з'являється новий претендент на Мудрика. Евертоном і Брентфордом, Ніццою та Байєром уже нікого не привабиш. Тут і статус самих клубів, які навряд чи витримають конкуренцію із сильними світу цього. Тут і фінансові апетити Шахтаря. Цього місяця Даріо Срна чітко висловив позицію донецького клубу. Михайло – третій після Мбаппе та Вінісіуса, ані центом менше. Відповідні й очікування Ахметова. Для боса "гірників" запропоновані англійськими середняками 30 мільйонів євро прозвучали ледь не образою.

"Якщо хтось хоче купити Мудрика, то повинен витратити багато грошей": Срна – про позицію Ахметова і патріотизм зірки

Давненько українські таланти не сяяли так яскраво на рівні ЛЧ. А це дійсно піднімає ціну на гравця значно більше за успіхи в УПЛ чи Лізі Європи. Але питання в тому, чи нині маємо справу з випадком Шевченка, який дійсно відразу перейшов у великий клуб, чи швидше Ярмоленка/Циганкова, де все вже значно складніше. Дуже добре пам'ятаємо, як спочатку один динамівець викликав боротьбу Реала і Барселони. Про інтерес писали серйозні джерела, але іспанські гранди все ж не наважилися заплатити доволі помірні 25 мільйонів євро.

Згодом у Києві на цій же позиції правого вінгера виріс новий яскравий талант з вражаючими показниками забитих голів і відданих асистів, ще один потенційний король Сходу Європи. Циганков потрапив у шорт-лист Реала. Були розмови про Баварію, Ліверпуль, Тоттенхем, інші топ-клуби. Віктор також став хедлайнером провідних видань Європи. Щоб зараз не підходити за ціною Севільї чи Жироні. Утім, будьте певні – Пере Гвардіола так легко не здасться і неодмінно десь ще прилаштує майже 25-річного вінгера.

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І ось зараз історія з грандіозним хайпом навколо Мудрика. Йому лише 21, а це найкращий вік для переходу в топ-чемпіонати. Бо тому ж Циганкову ніби тільки вчора було стільки, а нині є багато нюансів, які ускладнюють його трансфер і зменшують вартість потенційного переходу. Аж до того рівня, що Динамо змушене рахуватися з ризиком безкоштовно влітку відпустити свого все ще лідера. Ну, добре, хай ще змужніє. Аби не пересидіти. Ну, а поки все прекрасно і дуже перспективно. Михайло вже зараз, за версією Daily Mail та багатьох інших британських джерел, є ніким іншим, як "українським Неймаром".

За якого Ньюкасл, звісно ж, готовий заплатити вже не 30, а всі 50 мільйонів фунтів. Хоча фанати "сорок" сумніваються – нові власники зовсім не такі бездумні транжири, як дехто сподівався. Але ж придбали шейхи лише на 2 роки старшого Ісака за 70 мільйонів євро? До слова, про скандинавських збірників. Каталонська газета Sport щиро вірить, що у плеяді нових яскравих зірок, які подарувала Україна Європі, є не лише Маліновський і Мудрик, а й... вінгер національної команди Швеції і Тоттенхема Деян Кулушевскі. Непогане таке поповнення для нашої збірної, знаєте.

Іспанське видання величає Мудрика одним з найбільших нових талантів Європи. "Свіжий яскравий спалах, який просто неможливо проігнорувати. Залишив хороші відчуття вже в попередньому сезоні ЛЧ. А цьогоріч почав виділятися над іншими. Вибухові фінти і швидкість – два головні козирі. Він показав насамперед, ким може стати. Чудово керує обома ногами, що робить його непередбачуваним фланговим півзахисником з особливим дриблінгом. Справжній необроблений діамант, який дехто без вагань порівнює з Неймаром та іншими великими вінгерами сучасності. З двома забитими м'ячами і стількома ж асистами є найкращим в нинішній ЛЧ за кількістю голів, у які напряму залучений".

Відтак маємо ситуацію, що Реал знову пильно стежить за талановитим українцем, який отримав дуже гарні відгуки після свого дебютного виступу на Бернабеу в минулому розіграші Ліги чемпіонів. Порівняння з іншими гравцями можуть грати злий жарт з такими молодими виконавцями. Однак гранди вже чекають, уважно придивляючись до ситуації. Як не Ньюкасл, то Арсенал. Реал чи Ліверпуль. Та будь-хто. Адже, як пишуть каталонці, всі люблять Мудрика. Ну, а мадридській публіці українець зможе знову відрекомендувати себе 5 жовтня.

Утім, на сьогодні імовірнішим виглядає варіант з чемпіонатом Англії. Усі ми пам'ятаємо, як важко і довго боровся той же Лунін за місце основного хоча б у кількох матчах Реала. Мудрик ніби тверезо оцінює свої перспективи, і бажання перейти в той же Байєр було доволі раціональним вибором перехідного етапу від УПЛ до топ-чемпіонату. В останні ж дні Михайло був чи не головною особою у світі британських скаутів і журналістів. Усі дуже уважно стежили за матчами проти Шотландії. Daily Mail навіть найвище оцінила гравця Шахтаря за підсумками нульової нічиєї у поєдинку Ліги націй (7 – стільки ж у Забарного, якого похвалили за довгий пас, яким часто ефективно починав атаки з глибини).

У Мудрика британські газетярі відзначили стрімкий темп, зрізання в середину та ядовитий удар. Словом, "величезний талант". Авторитетний журналіст Марк Дуглас, який розслідував махінації попереднього керівництва Ньюкасла імені Майкла Ешлі, а потім одним із перших повідомив про поглинання клубу Саудівською Аравією, висловлюється однозначно. Високопоставлене джерело зі скаутингу гравців має абсолютну впевненість, що "Мудрик гратиме в АПЛ у найближчі 12 місяців". Проблема з командою Едді Хау та сама, що й з Брентфордом чи Евертоном. Михайло дуже хоче грати в ЛЧ, тому надає перевагу саме клубам, які там виступають.

Newcastle have reportedly joined Arsenal in the race for Shakhtar Donetsk winger Mykhaylo Mudryk pic.twitter.com/iqkQqZTnWs — The Sun Football (@TheSunFootball) September 29, 2022

Той же Байєр вписувався у концепцію. Середняки англійської Прем'єр-ліги, хай навіть такі амбітні й багаті, як Ньюкасл, повинні або надто багато переплачувати, або змусити гравця повірити у свій проект майбутнього. А це ще важче саме зараз, коли талановитий вінгер опинився на слуху не лише клубів АПЛ, а й більшості топ-клубів Європи, скаути яких синхронно завітали на недавній матч Шотландія – Україна. За останні 12 місяців українець "з'явився майже нізвідки", а тепер адміністраторам Селтіка радять відкрити окрему секцію на трибунах, коли в гості до шотландців цього разу завітає Шахтар на гру Ліги чемпіонів – настільки великий наплив зацікавлених очей пророкують.

Liverpool would 'jump at the chance' to sign Mudryk after stance revealed - pundit https://t.co/ucJH4t5oCh — LFC Fans (@LFC___Fans) September 28, 2022

Алан Хаттон є ще одним експертом на островах, який радить топ-клубам придбати вінгера збірної України. Колишній захисник збірної Шотландії, Рейнджерс, Тоттенхема, Астон Вілли та Мальорки вважає, що "Ліверпуль скористається шансом підписати гравця, якщо Мудрик буде доступний і захоче перейти". Мовляв, є сумніви, чи конче потрібен Клоппу гравець такого плану не під основу й за величезні гроші, але не варто зачиняти двері у подібних випадках. Англійський трансферний інсайдер Дін Джонс переконує, що станом на сьогодні в АПЛ є 7-8 клубів, які готові поборотися за Мудрика. Він запевняє також, що Арсенал усе ще в грі з непоганими шансами провернути коштовний трансфер українця.

Засекречені топ-скаути не мають сумнівів: "Він зроблений на замовлення спеціально для англійського футболу – кожен клуб це знає. Його техніка відповідає всім вимогам, а вік і відносна недосвідченість означають, що ставатиме тільки кращим. Мудрик ще дуже далекий від того, щоб стати готовим завершеним продуктом, але володіє всіма потрібними атрибутами. Це, безсумнівно, одна з найбільш вражаючих надій у європейському футболі прямо зараз".

Численні клуби АПЛ вже зверталися як до самого Шахтаря, так і до представників гравця. Швидкісні дані вкупі з ухваленням рішень особливо заворожують скромніші команди, які бачать потенціал перепродажу та посилення складу вже й зараз. Однак ціна питання (понад 55 мільйонів євро), схоже, істотно звужує коло претендентів. Та й вікно можливостей для тих, хто не виступає в ЛЧ чи хоча б ЛЄ, навіть для таких багатіїв, як Ньюкасл, обмежується цією зимою.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?