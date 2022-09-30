В рамках 5-го тура УПЛ Верес принимает Рух, а Металлист 1925 встретится с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – Рух

Вот и вернулся клубный футбол. За время международной паузы в украинском чемпионате произошло немало интересных вещей, а конкретно в Ровно произошло историческое событие – там наконец открыли стадион Авангард. Верес впервые в истории сможет сыграть в УПЛ в родном городе! Трехлетняя реконструкция, в успех которой мало верилось, подарила клубу симпатичную современную арену. Осталось дождаться Победы и запустить сюда фанатов.

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Верес успел "освятить" новый стадион победами в спаррингах со Львовом (1:0) и своей молодежкой (Гайдучик и Сергийчук забили по три гола). Отсутствие пропущенных голов уже становится характерной чертой ровенчан на старте сезона. Они набрали 9 очков из 12-ти, "глотнув" всего три мяча – два из них провел СК Днепр-1. Брутальные установки Юрия Вирта с требованиями бить по ахиллам работают, хотя стоит отметить и неплохо поставленную контригру "народного клуба".

Рух начал новый чемпионат значительно хуже, потерпев три подряд поражения и практически ничего не продемонстрировав в атаке. Даже играя в течение часа в большинстве против Шахтера, львовяне уступили по всем статистическим показателям. Футбол "желто-черных" был медленным, скучным и неэффективным – тем более неожиданным стал разгром Зари перед международной паузой (3:0).

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Отчасти за него необходимо благодарить голкипера Мацапуру, однако главной причиной успеха Руха в том матче стала возможность активно контратаковать. Команда Леонида Кучука значительно увереннее чувствует себя в условиях, когда не нужно бороться за инициативу и когда соперник владеет мячом более 60% времени. Сегодня такой роскоши у львовян не будет, но за три недели руховцы могли прибавить и в позиционном наступлении – в частности, в спарринге они разгромили Скалу 1911 (4:0).

Кадровая ситуация

Травмированы: Альваренга (Рух)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Рух

Верес: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич – Кучеров, Клец – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – М. Шестаков

Рух: Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Трудно делать прогноз на такие матчи. Обе команды не желают играть первым номером. Сегодня они будут выжидать, пока соперник возьмет инициативу. Вместе с тем, в контригре Верес и Рух выглядят довольно опасно.

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Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре, но крошечное преимущество конторы таки отдают ровенчанам. Коллектив Юрия Вирта мотивирован на победу в родных стенах, а самое главное – он надежнее в защите. Подопечные Леонида Кучука пропустили 6 мячей, хотя соперники создали моментов всего на 4, в то время как Верес "глотнул" 3 мяча при ожидаемых 6-ти. Именно поэтому мы тоже поставим на минимальную победу хозяев.

Металлист 1925 – Колос

Металлист 1925 еще в предыдущем чемпионате приучил своих болельщиков к современному комбинационному футболу. В нынешнем первенстве Валерий Кривенцов не отходит от своих идей – харьковчане продолжают демонстрировать симпатичную игру, расписав ничью с Шахтером (0:0) и перестреляв Ворсклу (3:2). Впрочем, обилие кадровых потерь и новичков на замену сказывается. "Желто-синие" выглядят нестабильно на протяжении каждого из матчей, особенно уязвимо чувствуя себя под интенсивным прессингом.

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Команда имеет проблемы в атаке, держась за пределами топ-10 по остроте созданных моментов, а оборона у харьковчан худшая в УПЛ (более 10 ожидаемых пропущенных голов). Как следствие, СК Днепр-1 в предыдущем туре разгромил Металлист 1925 (3:0), а Черноморец бил "желто-синих" в спарринге (3:1). Возможно, ситуацию исправит новая партия новичков – за время международной паузы клуб подписал Вачиберадзе и 18-летнего бразильского хавбека Ногейру.

Соперник у подопечных Валерия Кривенцова достаточно серьезный. Колос ушел на международную паузу в качестве лидера чемпионата, набрав 10 очков из 12-ти и пропустив всего один гол. Естественно, это пребывание на вершине не будет долгим – ковалевцам просто повезло с календарем. В соперниках были Рух и Кривбасс (абсолютно "мертвые" в атакующем плане), Минай (только собрал команду) и Металлист (потерял почти всех прошлогодних лидеров).

Впрочем, недооценивать скачок Колоса не стоит. Во-первых, стоит отметить, что "хлеборобы" впервые со времен праймового Руслана Костышина стабильно набирают очки, часто побеждая равных себе. Во-вторых, подопечные Ярослава Вишняка во время международной паузы одолели Зарю (1:0). В-третьих, у ковалевцев довольно приличный состав, который на днях пополнил опытный Богданов – хавбек вернулся из рядов ВСУ в футбол. Словом, Металлисту 1925 сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Габелок, Рудавский (Металлист 1925; оба – под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Колос

Металлист 1925: Мозиль – Шершень, Ткачук, Курило, Коваленко – Мартынюк, Вачиберадзе – Ременюк, Русин, Дмитренко – Борячук

Колос: Волынец – Золотов, Гончаренко, Новак, Черноморец – Милько, Ориховский – Болбат, Смирный, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Колос. Слишком уж уязвимы харьковчане в обороне, да и сам Валерий Кривенцов просит не завышать ожидания от Металлиста 1925 – ему приходится строить команду заново. Ковалевцы же стабильно побеждают себе подобных и достаточно уверенно чувствуют себя в защите.

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Впрочем, не стоит забывать, что Колосу существенно повезло с календарем. "Хлеборобы" имеют самый большой перебор по очкам и наиграли всего на 3,82 гола вместо пяти – и пропустить должны были больше трех. Коллектив оверперформит, но долго это не продлится (доказано Зарей).

Металлисту 1925 вполне по силам опустить подопечных Ярослава Вишняка с небес на землю. Как минимум, за ничью харьковчане зацепиться способны. На нее и рискнем поставить.

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