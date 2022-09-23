Колишній хавбек Металіста та збірної України Едмар знову працюватиме в нашому чемпіонаті.

Металіст 1925 на офіційному сайті оголосив про нову співпрацю з українським бразильцем.

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Для 42-річного Едмара це четвертий прихід у харківський клуб. Раніше він мав два короткі періоди гравцем і один асистентом головного тренера. Тепер легенда Харкова допомагатиме тренувати юнацьку команду. Крім того, Едмар повинен розвивати співпрацю Металіста 1925 і своєї бразильскої школи, яка належить ще одному знаковому екс-легіонеру УПЛ – Клейтону Шав'єру.

Нагадаємо, команда Валерія Кривенцова йде восьмою у нинішньому чемпіонаті, набравши 5 очок за 4 тури.

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