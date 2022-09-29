У разі перемоги над Рухом гравці Вереса можуть отримати преміальні у потрійному розмірі, повідомляє видання Спортивка.

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Цікаво, що між клубами цього літа розгорівся конфлікт: Рух у своєму Telegram-каналі дозволив собі кепкування над рівненцями напередодні товариського матчу, висміявши відсутність домашнього стадіону, лідерство в турнірній таблиці до старту чемпіонату. Після перемоги з рахунком 2:0 "жовто-чорні" підкреслили, що вони "не б'ють лежачих".

Зазначимо, що Верес жодного разу не перемагав Рух в офіційних матчах – нічия та 2 поразки. Поєдинок відбудеться вже завтра, 30 вересня, початок о 13:00.

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