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VAR по-іспанськи: арбітр вилучив гравця Барселони, переглянувши фото, а не відео

17:56 - Читать на русском
VAR по-іспанськи: арбітр вилучив гравця Барселони, переглянувши фото, а не відео
Вилучення Фаті у матчі проти Еспаньйола / Фото з відкритих джерел

Суддя поєдинку між Барселоною та Еспаньйолом продемонстрував майстер-клас роботи з системою VAR у швидкості прийняття рішення.

50’ Ансу Фаті
56’ Луїс Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фаті
53’ Поль Лосано
56’ Луїс Суарес

У матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії Барселона на власному полі мінімально обіграла Еспаньйол (1:0) і, вперше за останні 27 років, опустила його у нижчий дивізіон. У складі "блаугранас" на другий тайм матчу з лави запасних вийшов 17-річний форвард Ансу Фаті, якому довелось стати одним з антигероїв поєдинку. Лише через чотири хвилини перебування на полі він побачив перед собою пряму червону картку за грубий фол, ставши четвертим наймолодшим гравцем в історії елітного дивізіону Іспанії, якого вилучали з поля.

Барселона – Еспаньйол – 1:0 – відео гола та огляд фатального для "папуг" дербі

Цікавим став процес прийняття рішення арбітром у цьому епізоді. 37-річний суддя поєдинку Хосе Луїс Мунуера Монтеро показав Фаті жовту картку і попередив, що скористається системою VAR, аби переглянути епізод. Підійшовши до відеопомічника суддя побачив фото контакту гвінейця з суперником. Цього кадру йому виявилось достатньо, аби вилучити Ансу. Вже коли рефері був спиною до монітора, той почав відтворювати весь епізод з різними кадрами і кутами, проте Монтеро вже не звертав на це уваги. Як наслідок, червона картка для Фаті і кількісна перевага для суперника, яку, однак, за три хвилини знівелював півзахисник Еспаньйола Поль Лосано, також отримавши вилучення.

Барселона у матчі з двома вилученнями оформила виліт Еспаньйола з Ла Ліги

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Іспанія Ансу Ансу Фаті Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Арбітри Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR) Барселона - Еспаньйол
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