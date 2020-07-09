Барселона у матчі з двома вилученнями мінімально здолала Еспаньйол, Хетафе поступився Вільяреалу: 35-й тур Ла Ліги

У середу 35-й тур чемпіонату Іспанії продовжився трьома поєдинками. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 35-й тур

Бетіс – Осасуна – 3:0

Голи: Родрігес, 4, Педраса, 25, Аленья, 90+8

Хетафе – Вільяреал – 1:3

Голи: Дуро, 80 – Касорла, 63 (пен.), 85, (пен.), Пенья, 90+3

Барселона – Еспаньйол – 1:0

Гол: Суарес, 56

Вилучення: Фаті, 50 (червона картка) – Лосано, 53 (червона картка)

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Бетіс забив у ворота Осасуни вже на четвертій хвилині. Санчес Хоакін навісив після розіграшу з кутового у воротарський майданчик суперника, а Гвідо Родрігес виявився найспритнішим і у стрибку головою переправив круглого у сітку. Гості дещо знітились від такого несподіваного початку і почали збивати атакувальний запал севільців грубими порушеннями.

Однак і це не врятувало підопічних Ягоба Аррасате від натиску суперника: в середині тайму Альфонсо Педраса протягнув м'яч лівим флангом до штрафного майданчика суперника, обігрався з партнерами і, підхопивши сферу, пробив повз голкіпера. По перерві господарі змарнували кілька стовідсоткових моментів і забили лише на восьмій доданій хвилині – Карлес Аленья вдало замкнув простріл Лорена Морона.

Хетафе і Вільяреал ведуть між собою запеклу боротьбу за зону єврокубків. Обидві команди свої попередні поєдинки провели не найкращим чином, тож очна дуель була боротьбою за "шість очок". Перший безгольовий тайм пройшов за невеличкої переваги гостей, які, однак, не спромоглись бодай на один удар у площину воріт.

По перерві Давід Соріа завалив у власному штрафному майданчику Мойзеса Гомеса, який виходив сам на сам. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Сантьяго Касорла. Під кінець матчу Уго Дуро влучно замкнув навіс після розіграшу кутового. За п'ять хвилин до закінчення матчу Касорла оформив дубль з пенальті. А вже у доданий час Рубен Пенья поставив ефектну крапку у матчі, замкнувши вдотик простріл Жерара Морено.

У першому таймі Барселона та Еспаньйол обмінялись кількома гольовими моментами, однак так і не зуміли відкрити рахунок. По перерві "блаугранас" опинились у меншості – Ансу Фаті, який щойно з'явився на полі, пішов на суперника прямою ногою і побачив перед собою червону картку.

Та вже за три хвилини арбітр вирівняв склади команд, вилучивши за грубу гру Поля Лосано. А за мить Луїс Суарес результативно завершив комбінацію каталонців, вдало зігравши на добиванні. Цей гол став єдиним у матчі.

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