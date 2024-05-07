Жирона збільшить бюджет майже двічі – Довбик та Циганков посприяли фінансовому зростанню
Жирона отримає хороший економічний приріст після вдалих виступів у сезоні 2023/24.
"Червоно-білі", обігравши Барселону (4:2) у минулому турі забезпечили собі участь в Лізі чемпіонів 2024/25. Жирона вже точно не опуститься у турнірній таблиці нижче четвертого місця.
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Як повідомляє L'esportiu de Catalunya, команда Довбика та Циганкова мала бюджет близько 60 мільйонів, що є одним з найнижчих у Ла Лізі. Вдалі виступи Жирони у поточному сезоні позитивно вплинуть на фінансове становище клубу. "Червоно-білі" у наступному сезоні матимуть бюджет близько 100 мільйонів євро. В цю суму входять гарантовані виплати від участі в Лізі чемпіонів, збільшені прибутки від телевізійних прав, а також продаж квитків на матчі.
Нагадаємо, що Жирона наразі перебуває на другому місці з 74 балами. До історичного результату каталонців доклали руку українці. Артем Довбик найкращий бомбардир команди з 20 голами в Ла Лізі, а у Віктора Циганкова в активі шість голів та чотири результативні передачі.
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