VAR по-испански: арбитр удалил игрока Барселоны, просмотрев фото, а не видео

Судья поединка между Барселоной и Эспаньолом продемонстрировал мастер-класс работы с системой VAR в скорости принятия решения.

В матче 35-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле минимально обыграла Эспаньол (1:0) и, впервые за последние 27 лет, опустила его в низший дивизион. В составе "блаугранас" на второй тайм матча со скамейки запасных вышел 17-летний форвард Ансу Фати, которому пришлось стать одним из антигероев поединка. Уже через четыре минуты пребывания на поле он увидел перед собой прямую красную карточку за грубый фол, став четвертым самым молодым игроком в истории элитного дивизиона Испании, которого удаляли с поля.

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Интересным стал процесс принятия решения арбитром в этом эпизоде. 37-летний судья поединка Хосе Луис Мунуера Монтеро показал Фати желтую карточку и предупредил, что воспользуется системой VAR, чтобы посмотреть эпизод. Подойдя к видеопомощнику судья увидел фото контакта гвинейца с соперником. Этого кадра ему оказалось достаточно, чтобы удалить Ансу. Уже когда рефери был спиной к монитору, тот начал воспроизводить весь эпизод с различными кадрами и углами, однако Монтеро уже не обращал на это внимания. Как следствие, красная карточка для Фати и численное преимущество для соперника, которок, однако, за три минуты нивелировал полузащитник Эспаньола Поль Лосано, также получив удаления.

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