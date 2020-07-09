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Барселона – Еспаньйол – 1:0 – відео гола та огляд фатального для "папуг" дербі

09:25 - Читать на русском
Барселона – Еспаньйол – 1:0 – відео гола та огляд фатального для "папуг" дербі
Барселона – Еспаньйол – відео гола та огляд матчу

Барселона мінімально здолала Еспаньйол в поєдинку 35-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів і огляд матчу.

50’ Ансу Фаті
56’ Луїс Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фаті
53’ Поль Лосано
56’ Луїс Суарес

Основні події каталонського дербі вмістилися в десятихвилинку на старті другого тайму. Фаті грубо зіграв і залишив Барсу в меншості, однак Лосано не дозволив Еспаньйолу використати чисельну перевагу, отримавши червону у відповідь за удар Піке.

Барселона у матчі з двома вилученнями здолала Еспаньйол

Ще через три хвилини "блаугранас" забили єдиний гол. М'яч з лівого флангу доправили у штрафний майданчик, а там Грізманн (шикарний пас п'ятою), Мессі та Суарес розібралися з обороною.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 1:0. Команда Кіке Сетьєна продовжила боротьбу з Реалом за чемпіонство, а от Еспаньйол офіційно вилетів у Сегунду. Вперше за 27 років.

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Барселона - Еспаньйол Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Іспанія Відеоновини
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