Барселона – Еспаньйол: Ансу Фаті осоромився швидким вилученням і потрапив до топ-4 історичних невдах

Юний нападник Барселони Ансу Фаті відзначився історичним антидосягненням в каталонському дербі.

17-річний форвард одразу після перерви замінив Семеду, а вже на 50-й отримав пряму червону за грубий фол. Таким чином Фаті став 4-м наймолодшим гравцем в історії елітного дивізіону Іспанії, якого вилучали з поля (17 років і 251 день).

Барселона у матчі з двома вилученнями оформила виліт Еспаньйола з Ла Ліги

Попереду лише троє: ще один екс-кантерано Барси Марк Мунєса, Антоні Майор та Ігнасіо Альдеа.

Нагадаємо, що вилучення Фаті не було єдиним в каталонському дербі. Хавбек Еспаньйола Поль Лосано відправився відпочивати вже на 53-й. Після цієї поразки "папуги" офіційно понизились у класі.