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Барселона – Еспаньйол: Ансу Фаті осоромився швидким вилученням і потрапив до топ-4 історичних невдах

13:38 - Читать на русском
Барселона – Еспаньйол: Ансу Фаті осоромився швидким вилученням і потрапив до топ-4 історичних невдах
Фаті покидає поле вже через 5 хвилин

Юний нападник Барселони Ансу Фаті відзначився історичним антидосягненням в каталонському дербі.

50’ Ансу Фаті
56’ Луїс Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фаті
53’ Поль Лосано
56’ Луїс Суарес

17-річний форвард одразу після перерви замінив Семеду, а вже на 50-й отримав пряму червону за грубий фол. Таким чином Фаті став 4-м наймолодшим гравцем в історії елітного дивізіону Іспанії, якого вилучали з поля (17 років і 251 день).

Барселона у матчі з двома вилученнями оформила виліт Еспаньйола з Ла Ліги

Попереду лише троє: ще один екс-кантерано Барси Марк Мунєса, Антоні Майор та Ігнасіо Альдеа.

Нагадаємо, що вилучення Фаті не було єдиним в каталонському дербі. Хавбек Еспаньйола Поль Лосано відправився відпочивати вже на 53-й. Після цієї поразки "папуги" офіційно понизились у класі.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Еспаньйол Ансу Ансу Фаті
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