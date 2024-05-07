Керівництво іспанської ліги хотіло вручити трофей "вершковим" після виїзного матчу з Гранадою. Реал вирішив, що це неповага до суперника і відмовився від такої ідеї. Федерація запропонувала вручити нагороду 14 травня, але рішення змінили.

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Як повідомляє AS, мадридці отримають трофей в неділю, 12 травня, вранці на клубній базі. На територію не будуть допущенні фанати команди. Федерація вже поінформувала Реал, оголосивши, що нагороду вручатиме Педро Роша. У клубі все ще відчувають, що так не робиться, що така презентація не дає хорошого іміджу, але, щоб закрити питання раз і назавжди, клуб погодився.

Після нагородження спочатку гравці "вершкових" вирушать до мерії столиці Іспанії, а пізніше – на площу Сібелес для святкування перемоги з фанатами.

Нагадаємо, що Реал достроково став чемпіоном Іспанії за чотири тури до завершення сезону. Мадридці, за яких виступає Андрій Лунін, виграли трофей 36-й раз у своїй історії.

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