Уругвай – Росія, Саудівська Аравія – Єгипет: анонс матчів ЧС-2018

Матчі Уругваю проти Росії та Саудівської Аравії проти Єгипту визначать переможця та аутсайдера групи А чемпіонату світу-2018. Анонс поєдинків читайте на "Футбол 24".

Уругвай – Росія

25 червня, 17:00, Самара, "Самара Арена"

Головний арбітр: Маланг Діду (Сенегал)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Матч Уругвай – Росія стане першим з тих, які визначать переможця групи на чемпіонаті світу-2018. Ситуація напрочуд проста: обидві команди вже в плей-офф, в обох по 6 очок, але у росіян краща різниця м'ячів. Хто виграв – той і вийшов з першого місця, хоча підопічних Черчесова влаштує і нічия.

Уругвай – Росія: прогноз на матч ЧС-2018

Переможець групи А зіграє з другою командою групи В, однак будувати якісь стратегічні плани тренерам немає сенсу: "сусіди" ще самі не вирішили, хто яке місце посяде – Іспанія та Португалія мають абсолютну рівність, а Іран відстає лише на одне очко. Таким чином, росіяни та уругвайці не мають ніяких задач, крім боротьби за престиж. Це буде чистий футбол заради футболу.

Збірна Росії

У це важко повірити, але саме Росія стала головним відкриттям чемпіонату світу-2018. Господарі турніру разом з Бельгією та Англією поки що є найбільш результативною командою Мундіалю, при цьому маючи найкращу різницю м'ячів – +7. До того ж, команда Станіслава Черчесова прогресує: якщо розгром Саудівської Аравії пройшов на фоні досить повільної гри росіян, то вже у матчі проти Єгипту вони зіграли майже ідеально. Звісно, це були дві найгірші команди в групі, однак Росія перед стартом турніру взагалі мала найнижче місце у рейтингу учасників ЧС-2018.

Уругвай свої матчі пройшов менш впевнено, здобувши дві мінімальні перемоги. Втім, якщо 0:1 з Єгиптом можна було зрозуміти, то 1:0 при рівній грі проти Саудівської Аравії викликає деякі питання по грі. Команда Оскара Табареса непогано обороняється, однак має серйозні проблеми у креативній складовій – і це за наявності топ-зірок у нападі! Втім, Уругвай все одно залишається Уругваєм: це найбільш статусний представник групи А, плани якого максимальні навіть при посередніх результатах. У матчі проти збірної Росії саме "селесте" є фаворитом.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Єдина зустріч між Уругваєм та Росією була проведена у 2012 році. Товариський матч у Москві завершився внічию – 1:1.

2. Росія на жодному з трьох чемпіонатів світу, в яких приймала участь раніше, не змогла вийти з групи. У 2018 році вона зробила це вперше.

3. Росія має неоднозначну статистику зустрічей проти команд з Південної Америки. У 11 матчах росіяни здобули лише одну перемогу, чотири рази зігравши внічию та шість разів програвши. Загальний рахунок – 10:21. Однак, Росія програвала лише топ-збірним – Аргентині та Бразилії – а без врахування матчів проти "селесао" картина виглядає набагато рівніше: п'ять матчів, одна перемога, дві нічиї та дві поразки при загальному рахунку 6:8.

Кадрова ситуація

Навряд чи у неважливому матчі візьме участь Юрій Жирков, який проти Єгипту догравав з пошкодженням гомілкостопу. Воно турбує його ще після першого туру, і хоча Жирков повернувся до загальної групи, сенсу випускати латераля нема. Алан Дзагоєв продовжує відновлення від травми, а Олександр Головін та Федір Смолов знаходяться під загрозою дискваліфікації. Нападник Краснодара, однак, вкрай потребує виходу на поле, адже він провалився у минулих матчах – і, на відміну від Головіна, повинен з'явитися на полі.

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Оскар Табарес та його підопічні

Оскар Табарес також має застосувати деяку ротацію. У матчі точно не зіграє Хосе Хіменес, який отримав травму квадрицепса й пропустив підготовку до гри проти Саудівської Аравії. Замість захисника, який забив 50% голів Уругваю на чемпіонаті світу-2018, по ідеї має вийти Себастьян Коатес. Усі інші гравці "селесте" здорові, а жовтих чи червоних карток жоден з уругвайців не отримав.

Орієнтовні склади на матч Уругвай – Росія

Урувай: Муслера, Варела, Годін, Коатес, Касерес, Нандес, Р. Бентанкур, Весіно, де Арраскаета, Луїс Суарес, Кавані.

Росія: Акінфєєв, М. Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Кудряшов, Газінський, Зобнін, Самєдов, Міранчук, Черишев, Смолов

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Збірна Росії, не дивлячись на слова Станіслава Черчесова про важливість матчу, вийде в неоптимальному складі. Деяким футболістам треба дати шанс забити, декому – "понюхати пороху", а декому навпаки – відпочити або пересидіти гру, аби не нарватись на картки чи непотрібні травми. Російський тренер у цій ситуації просто не може не діяти прагматично.

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Луїс Суарес та Едінсон Кавані

Уругваю ж є що доводити. Звісно, команда також буде дещо перетасована, однак головні зірки мають вийти в основі. Ніхто не буде летіти у відчайдушні підкати та відмовлятись прибирати ноги, однак у настирності уругвайці мають переважати росіян. Крім того, перемога над дійсно сильною збірною зніме усі запитання щодо минулих матчів Уругваю та підтвердить його статус південноамериканського топ-колективу. Бажання, помножене на вищий клас, має принести перемогу "селесте". Мінімальну, але перемогу.

Саудівська Аравія – Єгипет

25 червня, 17:00, Волгоград, "Волгоград Арена"

Головний арбітр: Вільмар Рольдан (Колумбія)

Телетрансляція на каналі "НТН". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Матч Саудівська Аравія – Єгипет не має великого турнірного значення, адже обидві команди вилетіли ще у попередньому турі. Можна сказати, що обох "поховала" Росія: з аравійцями все стало зрозуміло вже в перший день чемпіонату світу-2018, а Єгипет у другому турі проявив себе не як високоорганізований механізм Ектора Купера (який, до речі, покине свій пост), а як пересічний "мішок" – у боксерському розумінні цього поняття. Очний матч "орлів пустелі" з "фараонами" має статус "матчу престижу" – переможець посяде третє місце, а нічия залишить там Єгипет.

Саудівська Аравія – Єгипет: прогноз на матч ЧС-2018

Саудівська Аравія провалила матч-відкриття проти Росії, зазнавши нищівної поразки 5:0, однак у грі проти Уругваю Хуан Антоніо Піцці вніс певні правки – і "орли пустелі" полетіли. Звісно, перемогти "селесте" вони не змогли, однак аравійці провели дуже рівний матч, відповідаючи атакою на атаку, довго комбінуючи на чужій половині поля та легко обігруючи суперників один в один. За ту поразку 0:1 їм не має бути соромно, хоча про вихід з групи довелося забути. В принципі, ніхто на це й не розраховував, крім капітана, який перед стартом Мундіалю прагнув вийти у фінал.

Збірна Саудівської Аравії

Єгиптяни за два матчі ЧС-2018 перетворилися із головної надії у головне розчарування турніру. Матч без Салаха проти Уругваю вони зіграли досить гідно, однак проти Росії з Мохамедом "фараони" проявили себе як супераутсайдер. На те, як господарі турніру виносять команду головної зірки сезону, було гірко дивитись – сумніше було тільки спостерігати за Салахом, який майже не торкався м'яча, хоча він все одно став найкращим футболістом своєї збірної, заробивши та реалізувавши пенальті. Матч проти Саудівської Аравії – шанс для Єгипту загалом та Салаха особисто грюкнути дверима, здобувши першу перемогу на чемпіонаті світу-2018.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою шість матчів, в яких одну перемогу здобула Саудівська Аравія, чотири – Єгипет, а ще один матч завершився внічию. Загальний рахунок - 8:20.

2. Найбільша перемога Єгипта над Саудівською Аравію була зафіксована у 1961 році на Панарабських іграх – 13:0.

3. Найбільша перемога Саудівської Аравії над Єгиптом сталася на Кубку конфедерацій-1999 – 5:1.

4. Єгипетський голкіпер Ессам Ель-Хадарі може стати найбільш віковим футболістом в історії чемпіонатів світу, який вийшов на поле. Йому 45 років, а попереднім рекордсменом був колумбієць Фарід Мондрагон (43 роки).

Кадрова ситуація

Мохамед Салах та Амр Варда

Обидві команди не мають травмованих та дискваліфікованих, а жовті картки навряд чи мають непокоїти тренерів в останньому матчі на ЧС-2018. Обидва тренери мають повний набір футболістів, тож на тренування дублерів ця гра точно не буде схожа.

Орієнтовні склади на матч Саудівська Аравія – Єгипет

Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Аль-Шахрані, Аль-Булайхі, Ос. Хавсаві, Аль-Бурайк, Аль-Давсарі, Аль-Фарадж, Аль-Джассім, Бахбір, Аль-Муваллад

Єгипет: Ель-Хадарі, Фатхі, Габер, Хегазі, Абдуль-Шафі, Ель-Ненні, Хамед, Варда, Ель-Саїд, Махмуд Трезеге, Мохсен

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Єгипет банально сильніший за Саудівську Аравію. Крім того, у лідерів "фараонів" більше мотивації проявити себе в останньому матчі на ЧС-2018 – дехто спробує себе продати (на єгиптян, все ж, є певний попит), а такі гравці, як Салах та Елнені, просто не можуть дозволити собі піти з Мундіалю без перфоменсу. Особливо це стосується Мохамеда, якому чемпіонат світу-2018 відверто змазав геніальний сезон у Ліверпулі.

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Саудівська Аравія може впертися та зіграти гідно, однак клас футболістів катастрофічно низький – навіть на фоні єгиптян. Для "орлів пустелі" за щастя було вже просто потрапити на ЧС-2018, а про перемоги у такій складній, як для себе, групі міг мріяти хіба що їх капітан. Мріяти, як ми знаємо, не шкідливо, однак переможе Єгипет.