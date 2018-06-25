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Уругвай – Росія: прогноз на матч ЧС-2018

24 червня 18:33 615 Читать на русском
Уругвай – Росія: прогноз на матч ЧС-2018
Уругвай – Росія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Уругвай та Росія зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Самарі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Уругвай – Росія відбудеться 25 червня на стадіоні Самара Арена. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Уругвай – Росія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill шанси команд вважають приблизно рівними, але незначним фаворитом протистояння все ж називають команду Уругваю. Коефіцієнт на перемогу південноамериканців становить 2.50, а потенційний тріумф росіян оцінюється балом 3.00. На нічию ставлять 3.00.

Букмекери з Bwin дають схожі коефіцієнти. На перемогу уругвайців ставлять коефіцієнт 2.50, нічия оцінюється у 3.10, перемога Росії – 3.10.

Нагадаємо, обидві команди вже забезпечили собі участь у 1/8 фіналу ЧС-2018, випередивши Єгипет та Саудівську Аравію. За підсумками матчу визначиться доля першого місця у квартеті. Перемога уругвайців принесе їм лідерство у групі А, будь-який інший результат зробить переможцем групи Росію.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
до матчу
13
год
:
38
хв
Росія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Уругвай Уругвай Уругвай - Росія
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13
год
:
38
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
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