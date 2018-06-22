Росія – Саудівська Аравія: пародія на футбол, світові рекорди і трішки краси у дебюті ЧС-2018

Росія та Саудівська Аравія зіграли матч-відкриття Чемпіонату світу 2018. Рахунок і звіт про гру 1 туру ЧС-2018 у групі A читайте на "Футбол 24".

Росія і Саудівська Аравія зіграли у першому матчі Чемпіонату світу з футболу 2018. Голи за господарів турніру забивали Юрій Газінський, Денис Черишев, Артем Дзюба та Олександр Головін.

Росія – Саудівська Аравія: відео голів і огляд матчу

На 12-й хвилині перший же напівмомент росіяни реалізували. Простенький навіс з лівого флангу, і удар головою без перешкод. Хавбек Краснодара Юрій Газінський забив після пасу Головіна, якого сватають у Ювентус. За декілька хвилин воротар аравійців ледь витягнув м'яч після удару Дзагоєва з рикошетом після кілометрового офсайду, який "забули" зафіксувати арбітри. На 20-й ми побачили перший момент саудитів. Аль-Сахлаві ледь не змусив Кутепова зрізати м'яч головою у свої ворота.

А згодом росіяни втратили креативного лідера середньої лінії Алана Дзагоєва, який зазнав, на перший погляд, важкої травми. Аравійці перехопили ініціативу, їм давали пробивати, але з прицілом виникали стабільні проблеми. Зусиллями Черишева, який вийшов на заміну, росіяни знову загострили ситуацію і забили. Півзахисник Вільяреала використав провал суперника спочатку на лівому фланзі захисту, а потім і праворуч. Черишев змусив двох опонентів, як дітей, проїхатись на п'ятій точці перед вирішальним ударом.

У другому таймі команди довго не могли створити нічого путнього. Однак майже відразу після заміни відзначився інший джокер Черчесова. Артем Дзюба виграв верхову боротьбу після другого в матчі асисту Головіна. Відверті провали команди Піцці (традиційні для цієї збірної на чемпіонатах світу) на другому поверсі росіяни використали сповна. У компенсований час Черишев і Головін забили індивідуальні голи. Денис з носка пробив над воротарем, Олександр добротно виконав штрафний.

Росія – Саудівська Аравія: матч-відкриття Чемпіонату світу 2018

Дитячі помилки і багато колгоспу

Будемо відверті, цей матч міг сподобатись хіба що затятим прихильникам збірної Росії. Купа помилок, браку в передачах, сумбур і гра в одні ворота. Саудівська Аравія зіграла по-дитячому наївно. Таке враження, що свій найкращий футбол вони наче навмисно залишили у товариських матчах проти Німеччини та інших команд. Їхня гра була чим завгодно – пародією, колгоспом, дитсадком – але не тим, що ми повинні бачити на Мундіалі.

Аравійці нагадали себе у матчі ЧС-2002 проти Німеччини (0:8). Це був якийсь тотальний фестиваль неправильних рішень і фейлів. Захист "соколів пустелі" раз по раз робив день відкритих дверей для збірної Росії. Як можна було 2-м гравцям проїхатись на п'ятій точці, коли забивав Черишев. Що це за синхронне плавання?

Можливо, команда Піцці просто недооцінила слабеньких у спарингах росіян і вирішила взяти гору з позиції сили. Однак такі безрозсудні дії тільки полегшили справу господарів. Росія насправді теж далеко не вразила, крім деяких проблисків індивідуального, які приходили на куражі. Команда Черчесова так само помилялась у захисті, проте суперник був не того рівня, щоб це використати. Далі на її шляху стануть Салах, Суарес і Кавані, тож ця перемога може стати останньою для триколірних на ЧС-2018.

Головін показав, за що його хочуть гранди Європи

Єдина світла голова з російського чемпіонату. Олександр Головін вів гру в середині поля, зробив 2 гольові паси і поставив ефектну крапку, обвівши стінку і перехитривши воротаря. В Італії кажуть, що Ювентус майже підписав його ще до старту ЧС-2018, але всіляки барси та манчестери можуть після такого активізуватись.

Джокери Черчесова

Денис Черишев видав чи не найкращий матч у кар'єрі. Досвід гри за Реал Мадрид пробудив у ньому звіра. Два голи завдяки індивідуальному класу показали, що інколи травми і вимушені заміни можуть бути добром. При Дзагоєві такої фігні не було, даруйте на слові. А ось Черишев і потім Дзюба показали свій фірмовий футбол і віддячили Черчесову за довіру хоча б у статусі перших запасних.

Цікаві факти і світові рекорди

Господар Кубка світу не вигравав з різницею у мінімум 5 голів уже 40 років (Аргентина – Перу, 6:0).

Головін – перший в історії чемпіонатів світу, хто забив 1 гол і оформив 2 асисти в матчі-відкритті турніру. Олександр також перший в історії Росії, який відзначився прямим ударом зі штрафного на ЧС.

Черишев – перший, хто вийшов на заміну і забив гол в історії матчів-відкриттів Чемпіонату світу.

Дзюба забив через 88 секунд після виходу на заміну. Це найшвидший гол резервіста з 2002 року.

Росія вперше в історії ЧС забила 2 голи головою за 90 хвилин. Саудівська Аравія пропустила 14 голів з другого поверху за свої 14 матчів на мундіалях.

Заміна Дзагоєва на 24-й хвилині стала найшвидшою за всю історію дебютних матчів Кубка світу.

Це перша розгромна перемога в історії інавгураційних матчів Чемпіонату світу за 84 роки.

ЧС-2018. Матч-відкриття. Група A, 1 тур

Росія – Саудівська Аравія – 5:0

Голи: Газінський, 12, Черишев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головін, 90+4