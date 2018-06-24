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Салах може покинути збірну Єгипту через Кадирова, – ЗМІ

18:24 1554 Читать на русском
Салах може покинути збірну Єгипту через Кадирова, – ЗМІ
Мохамед Салах / Getty Images

Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах вважає, що голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров його використав і прагне покинути національну команду.

Мохамед Салах роздумує над можливістю покинути збірну Єгипту після подій, що стались у Чечні, повідомляє CNN.

Зустріч африканської збірної з лідером Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим широко висвітлювалась у ЗМІ, який присвоїв Мохамеду звання почесного громадянина республіки та подарував футболку місцевого клубу Ахмат.

Єгиптянин вважає, що його використали і він не хоче бути пов'язаний з темами, що не стосуються футболу і допомагати створювати чийсь політичний образ.

Збірна Єгипту достроково втратила шанси на вихід з групи А після поразки від господаря Мундіалю Росії (1:3).

Теги
ЧС 2018 Рамзан Кадиров Мохамед Салах Мохамед Салах Єгипет Єгипет
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