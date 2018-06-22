toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: глава USADA закликав ФІФА перевірити гравців збірної Росії на допінг

14:35 1883 Читать на русском
ЧС-2018: глава USADA закликав ФІФА перевірити гравців збірної Росії на допінг
ЧС-2018: глава USADA закликав ФІФА перевірити гравців збірної Росії на допінг

Президент антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт заявив, що ФІФА повинна ретельно перевірити футболістів збірної Росії на допінг.

Президент антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт закликає ФІФА показати результати тестування російських гравців після перемог над командами Саудівської Аравії та Єгипту, повідомляє The Telegraph.

ЧС-2018: збірну Росії перевірили на допінг

Спеціаліст звернув увагу на те, що за статистикою футболісти збірної Росії пробігли в стартових матчах більше всіх інших команд.

"Екстраординарні виступи вимагають додаткових тестів. У моїй країні є золоті стандарти, які гарантують, що ви не тільки можете почути від мене, що я чистий, але і можете вірити мені, що я чистий. На жаль, є країни, очевидно і Росія, де це не так.

Статистика тестування не така, якою має бути. Ми не бачимо імен людей, яких тестують. Те, що відбувається на полі – це одне. Ключове значення має те, що гравці роблять на протязі останніх 6-12 місяців.

На жаль, питання виникають, і це дійсно несправедливо по відношенню до самих гравців. Я ненавиджу, коли відбувається щось подібне. Очевидно, це відбувається через провал спортивних чиновників країни. Це не вина гравців", – вважає Тайгерт.

Нагадаємо, 22 травня ФІФА закрила справу про допінг у гравців збірної Росії. Було проведено розслідування, після чого у ФІФА заявили, що в доповіді юриста Річарда Макларена недостатньо доказів.

Теги
ЧС 2018 Росія Росія Допінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Нігерія – Ісландія: анонс матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:30651 Нігерія – Ісландія: анонс матчу ЧС-2018
2
год
:
2
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук