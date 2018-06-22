ЧС-2018: глава USADA закликав ФІФА перевірити гравців збірної Росії на допінг

Президент антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт заявив, що ФІФА повинна ретельно перевірити футболістів збірної Росії на допінг.

Президент антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт закликає ФІФА показати результати тестування російських гравців після перемог над командами Саудівської Аравії та Єгипту, повідомляє The Telegraph.

ЧС-2018: збірну Росії перевірили на допінг

Спеціаліст звернув увагу на те, що за статистикою футболісти збірної Росії пробігли в стартових матчах більше всіх інших команд.

"Екстраординарні виступи вимагають додаткових тестів. У моїй країні є золоті стандарти, які гарантують, що ви не тільки можете почути від мене, що я чистий, але і можете вірити мені, що я чистий. На жаль, є країни, очевидно і Росія, де це не так.

Статистика тестування не така, якою має бути. Ми не бачимо імен людей, яких тестують. Те, що відбувається на полі – це одне. Ключове значення має те, що гравці роблять на протязі останніх 6-12 місяців.

На жаль, питання виникають, і це дійсно несправедливо по відношенню до самих гравців. Я ненавиджу, коли відбувається щось подібне. Очевидно, це відбувається через провал спортивних чиновників країни. Це не вина гравців", – вважає Тайгерт.

Нагадаємо, 22 травня ФІФА закрила справу про допінг у гравців збірної Росії. Було проведено розслідування, після чого у ФІФА заявили, що в доповіді юриста Річарда Макларена недостатньо доказів.