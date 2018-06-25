Уругвай – Россия, Саудовская Аравия – Египет: анонс матчей ЧМ-2018

Матчи Уругвая против России и Саудовской Аравии против Египта определят победителя и аутсайдера группы А чемпионата мира-2018. Анонс поединков читайте на "Футбол 24".

Уругвай – Россия

25 июня, 17:00, Самара, "Самара Арена"

Главный арбитр: Маланг Диду (Сенегал)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Матч Уругвай – Россия станет первым из тех, которые определят победителя группы на чемпионате мира-2018. Ситуация предельно проста: обе команды уже в плей-офф, у обоих по 6 очков, но у россиян лучшая разница мячей. Кто выиграл – тот и вышел с первого места, хотя подопечных Черчесова устроит и ничья.

Уругвай – Россия: прогноз на матч ЧМ-2018

Победитель группы А сыграет со второй командой группы В, однако строить какие-то стратегические планы тренерам нет смысла: "соседи" еще сами не решили, кто какое место займет – Испания и Португалия имеют абсолютное равенство, а Иран отстает всего на одно очко. Таким образом, россияне и уругвайцы не имеют никаких задач, кроме борьбы за престиж. Это будет чистый футбол ради футбола.

Сборная России

В это трудно поверить, но именно Россия стала главным открытием чемпионата мира-2018. Хозяева турнира вместе с Бельгией и Англией пока наиболее результативной командой Мундиаля, при этом имея лучшую разницу мячей – +7. К тому же, команда Станислава Черчесова прогрессирует: если разгром Саудовской Аравии прошел на фоне достаточно медленной игры россиян, то уже в матче против Египта они сыграли почти идеально. Конечно, это были две худшие команды в группе, однако Россия перед стартом турнира вообще имела самое низкое место в рейтинге участников ЧМ-2018.

Уругвай свои матчи прошел менее уверенно, одержав две минимальные победы. Впрочем, если 0:1 с Египтом можно было понять, то 1:0 при равной игре против Саудовской Аравии вызывает некоторые вопросы по игре. Команда Оскара Табареса неплохо обороняется, но имеет серьезные проблемы в креативной составляющей – и это при наличии топ-звезд в нападении! Впрочем, Уругвай все равно остается Уругваем: это наиболее статусный представитель группы А, планы которого максимальны даже при посредственных результатах. В матче против сборной России именно "селесте" являются фаворитом.

Касерес, Эдинсон Кавани и Луис Суарес

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Единственная встреча между Уругваем и Россией была проведена в 2012 году. Товарищеский матч в Москве завершился вничью – 1:1.

2. Россия ни на одном из трех чемпионатов мира, в которых принимала участие ранее, не смогла выйти из группы. В 2018 году она сделала это впервые.

3. Россия имеет неоднозначную статистику встреч против команд из Южной Америки. В 11 матчах россияне добыли лишь одну победу, четыре раза сыграв вничью и шесть раз проиграв. Общий счет – 10:21. Однако, Россия проигрывала лишь топ-сборным – Аргентине и Бразилии – а без учета матчей против "селесао" картина выглядит намного ровнее: пять матчей, одна победа, две ничьи и два поражения при общем счете 6:8.

Кадровая ситуация

Вряд ли в неважном матче примет участие Юрий Жирков, который против Египта доигрывал с повреждением голеностопа. Оно беспокоит его еще после первого тура, и хотя он вернулся в общую группу, смысла выпускать латераля нету. Алан Дзагоев продолжает восстановление от травмы, а Александр Головин и Федор Смолов находятся под угрозой дисквалификации. Нападающий Краснодара, однако, крайне нуждается в выходе на поле, ведь он провалился в прошлых матчах – и он, в отличие от Головина, должен появиться на поле.

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Оскар Табарес и его подопечные

Оскар Табарес также применить некоторую ротацию. В матче точно не сыграет Хосе Хименес, получивший травму квадрицепса и пропустивший подготовку к игре против Саудовской Аравии. Вместо защитника, забившего 50% голов Уругвая на чемпионате мира-2018, по идее должен выйти Себастьян Коатес. Все остальные игроки "селесте" здоровы, а желтых или красных карточек ни один из уругвайцив не получил.

Ориентировочные составы на матч Уругвай – Россия

Урувай: Муслера, Варела, Годин, Коатес, Касерес, Нандес, Бентанкур, Весино, дэ Арраскаэта, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Миранчук, Черышев, Смолов

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Сборная России, несмотря на слова Станислава Черчесова о важности матча, выйдет в неоптимальном составе. Некоторым футболистам надо дать шанс забить, некоторым – "понюхать пороху", а некоторым наоборот – отдохнуть или пересидеть игру, чтобы не нарваться на карточки или ненужные травмы. Российский тренер в данной ситуации просто не может не действовать прагматично.

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Луис Суарес и Эдинсон Кавани

Уругваю же есть что доказывать. Конечно, команда также будет несколько перетасована, однако главные звезды должны выйти в основе. Никто не будет лететь в отчаянные подкаты и отказываться убирать ноги, однако в настырности уругвайцы должны быть выше россиян. Кроме того, победа над действительно сильной сборной снимет все вопросы по прошлым матчам Уругвая и подтвердит его статус южноамериканского топ-коллектива. Желание, умноженное на высший класс, должно принести победу "Селесте". Минимальную, но победу.

Саудовская Аравия – Египет

25 июня, 17:00, Волгоград, "Волгоград Арена"

Главный арбитр: Вильмар Рольдан (Колумбия)

Телетрансляция на канале "НТН". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Матч Саудовская Аравия – Египет не имеет большого турнирного значения, ведь обе команды вылетели еще в предыдущем туре. Можно сказать, что обоих "похоронила" Россия: с аравийцами всё стало ясно уже в первый день чемпионата мира-2018, а Египет во втором туре проявил себя не как высокоорганизованный механизм Эктора Купера (который, кстати, покинет свой пост), а как среднестатистическим "мешок" – в боксерском смысле этого понятия. Очный матч "орлов пустыни" с "фараонами" имеет статус "матча престижа" – победитель займёт третье место, а ничья оставит там Египет.

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Саудовская Аравия провалила матч-открытие против России, потерпев сокрушительное поражение 5:0, однако в игре против Уругвая Хуан Антонио Пицци внес определенные правки – и "орлы пустыни" полетели. Конечно, победить "Селесте" они не смогли, однако аравийцы провели очень ровный матч, отвечая атакой на атаку, долго комбинируя на чужой половине поля и легко обыгрывая соперников один в один. За то поражение 0:1 им не должно быть стыдно, хотя о выходе из группы пришлось забыть. В принципе, никто на это и не рассчитывал, кроме капитана, перед стартом Мундиаля стремившегося выйти в финал.

Сборная Саудовской Аравии

Египтяне за два матча ЧМ-2018 превратились из главной надежды в главное разочарование турнира. Матч без Салаха против Уругвая они сыграли весьма достойно, однако против России с Мохаммедом "фараоны" проявили себя как супераутсайдер. На то, как хозяева турнира выносят команду главной звезды сезона, было грустно смотреть – печальнее было только наблюдать за Салахом, который почти не касался мяча, хотя он всё равно стал лучшим футболистом своей сборной, заработав и реализовав пенальти. Матч против Саудовской Аравии – шанс для Египта в целом и Салаха лично хлопнуть дверью, одержав первую победу на чемпионате мира-2018.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой шесть матчей, в которых одну победу одержала Саудовская Аравия, четыре – Египет, а еще один матч завершился вничью. Общий счет – 8:20.

2. Самая крупная победа Египта над Саудовской Аравией была зафиксирована в 1961 году на Панарабских играх – 13:0.

3. Самая крупная победа Саудовской Аравии над Египтом состоялась на Кубке Конфедераций-1999 – 5:1.

4. Египетский голкипер Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, который вышел на поле. Ему 45 лет, а предыдущим рекордсменом был колумбиец Фарид Мондрагон (43 года).

Кадровая ситуация

Мохамед Салах и Амр Варда

Обе команды не имеют травмированных и дисквалифицированных, а желтые карточки вряд ли имеют беспокоить тренеров в последнем матче на ЧМ-2018. Оба тренера имеют полный набор футболистов, поэтому на тренировку дублеров эта игра точно не будет похожа.

Ориентировочные составы на матч Саудовская Аравия – Египет

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи, Ос. Хавсави, Аль-Бурайк, Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Джассим, Бахбир, Аль-Муваллад

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Нэнни, Хамед, Варда, Эль-Саид Махмуд Трезеге, Мохсен

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Египет банально сильнее Саудовской Аравии. Кроме того, у лидеров "фараонов" больше мотивации проявить себя в последнем матче на ЧМ-2018 -дехто попробует себя продать (на египтян, уж, есть некоторый спрос), а такие игроки, как Салах и Эль-Нени, просто не могут позволить себе уйти из Мунидалю без перфоманс. Особенно это касается Мохаммеда, которому чемпионат мира-2018 откровенно смазал гениальный сезон в Ливерпуле.

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Саудовская Аравия может упереться и сыграть достойно, однако класс футболистов катастрофически низкий – даже на фоне египтян. Для "орлов пустыни" за счастье было уже просто попасть на ЧМ-2018, а о победах в такой сложной, как для себя, группе мог мечтать разве что их капитан. Мечтать, как мы знаем, не вредно, однако победит Египет.